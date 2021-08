Wilders vreest voor nieuwe “wir schaffen das”: ‘Merkel zegt het al, Rutte zal wel volgen. Ik zeg: grenzen dicht!’

Terwijl de situatie in Afghanistan met het uur penibeler wordt, begint het ook te rommelen in Europa. Welke knopen zullen Europese leiders doorhakken? De Duitse bondskanselier Angela Merkel lijkt opnieuw de Duitse grenzen open te willen stellen voor vluchtelingen, dit tot grote schrik van PVV-leider Geert Wilders. De politicus meent dat we door “politieke dwazen” worden bestuurd. Rutte zal uiteraard braaf hetzelfde doen als zijn collega Merkel.

Volgens interne CDU-bronnen wil Merkel 10.000 Afghanen evacueren uit het land. Het zou gaan om 2.500 Afghanen die de Duitsers hebben geholpen, de overige 7.500 Afghanen zouden advocaten of mensenrechtenactivisten moeten zijn. Hiermee gaat ze lijnrecht in tegen eerdere opmerkingen van Paul Ziemiak, de secretaris-generaal van het CDU.

Ziemiak zei gisteren nog op televisie dat een herhaling van ‘wir schaffen das’ geen oplossing is: ‘We gaan de Afghaanse kwestie niet oplossen door migratie naar Duitsland’. Ondertussen pleit Merkel voor wat anders. PVV-leider Geert Wilders ziet de bui al hangen, na de pro-migratie-oproep van de Duitse bondskanselier weet hij als geen ander dat Europa een nieuwe ‘wir schaffen das’-fiasco tegemoet gaat.

Merkel zegt dus opnieuw “Wir schaffen das” en zet de grenzen wagenwijd open. Rutte zal wel volgen. We worden bestuurd door politiek correcte dwazen die onze naties kapotmaken. Ik zeg: grenzen dicht!#grenzendicht #Afghanistan https://t.co/YlSsiHcFwA — Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 16, 2021

De recente geschiedenis heeft ons laten zien dat Mark Rutte keer op keer braaf de lijn van zijn Duitse collega volgt. Dus als Merkel pleit voor het openzetten van de grenzen, zal Rutte dit hoogstwaarschijnlijk ook gaan doen.

Open grenzen voor Merkel, Wilders wil meer controle

Eerder dit weekend werd al duidelijk waarom Wilders pleit voor het hermetisch sluiten van onze landsgrenzen. De PVV-leider vreest voor een opleving van islamitische terreurorganisaties die helaas nog steeds veel aantrekkingskracht hebben op Europese jongeren. De PVV’er zou zelf geen risico nemen en direct de grenzen streng laten bewaken.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Terwijl Westerse politici tot op heden vrij radeloos lijken te reageren op de escalatie in Afghanistan begint het opnieuw te rommelen binnen de gelederen van het CDU. Merkel pleit nu al voor open grenzen, terwijl andere partijprominenten hier juist niet aan moeten denken. Zij kunnen zich nog allemaal herinneren wat dat opleverde in 2015.