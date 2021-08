Pas op: dit zijn de 5 buurten met de meeste inbraken in Rotterdam

Inbrekers weten over het algemeen heel goed waar ze moeten zijn om in te breken. Ze kiezen in straten de makkelijkste slachtoffers uit. Dus staat er een raam op een kier of is de deur niet op slot? Het zijn typische situaties waarin inbrekers hun kans grijpen. Ze komen binnen, slaan hun slag en zijn binnen een paar minuten vaak alweer weg.

Dat lukt in de ene buurt of wijk in Rotterdam beter dan in de andere. Uit de Inbraakbarometer van de stad blijkt dat een aantal buurten bijzonder vaak getroffen worden. Nu kun je daar natuurlijk niet zomaar vertrekken, al is het daar wel extra belangrijk om de sloten goed op orde te hebben of die te laten vervangen door een slotenmaker.

Top 5 buurten met de hoogste inbraakcijfers

Benieuwd in welke buurten de inbrekers het vaakst hun slag slaan en pogingen doen? Uit de Inbraakbarometer blijkt dat je hier het meeste risico loopt in Rotterdam:

Prins Alexander

Met maar liefst 43 inbraken is dit de buurt van Rotterdam waar dit het meest gebeurt. Het is hier extreem belangrijk om goede sloten op de deur te hebben en daarmee inbrekers buiten te houden. Bovendien werden er 11 pogingen tot inbraak gedaan, die gelukkig niet gelukt zijn.

Feijenoord

De wijk Feijenoord scoort net zo goed slecht in de Inbraakbarometer. Er is sprake van 14 inbraakpogingen, die dus niet gelukt zijn. In de laatste 12 maanden werd er daarnaast 16 keer succesvol ingebroken, waardoor de bewoners daar wel degelijk last van hadden.

Charlois

In Charlois lag het aantal succesvolle inbraken nog een beetje hoger. Het ging in 12 maanden tijd om maar liefst 15 inbraken waarbij inbrekers daadwerkelijk binnen wisten te komen. In 8 gevallen mislukte de poging, dus bleken de sloten goed genoeg of kwam er op tijd iemand aan om de inbrekers te betrappen.

IJsselmonde

IJsselmonde scoort in de Inbraakbarometer van Rotterdam een tweede plaats. Er werd in een jaar tijd maar liefst 19 keer ingebroken en er werden 10 pogingen gedaan.

Rotterdam Centrum

Met 12 pogingen tot inbraak en 16 succesvolle situaties is ook het centrum van Rotterdam bepaald geen veilige plaats. Inbrekers slaan er regelmatig hun slag. Dat betekent dat het belangrijk is om de deur goed op slot te doen, met een slot dat inbrekers niet zomaar open kunnen krijgen.

Er is ingebroken. Wat nu?

En is er helaas al een keer ingebroken? Het is belangrijk om de sloten goed na te laten kijken en eventueel te laten vervangen. Alleen op die manier lukt het om de inbrekers de volgende keer wel buiten de deur te hangen.

Dus wil je weten welke specialist daaraan kan werken? Bekijk hier meer, op de website van een slotenmaker speciaal voor Rotterdam. De specialist is op de hoogte van de cijfers uit de Inbraakbarometer. Dat betekent dat je in de buurten waar het vaak mis gaat natuurlijk kunt rekenen op een goed slot. Op die manier ben je in ieder geval niet het makkelijkste slachtoffer in de straat.