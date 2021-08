Rechtbank Overijssel legt ‘weibewijs’ op: boeren moeten gecontroleerd worden op vergunning om koe de wei in te laten

Een klap in het gezicht voor boeren in Overijssel! De provinciale rechtbank heeft milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) gelijk gegeven in een zaak van MOB tegen de provincie Overijssel. Beweiden en bemesten is vergunningplichtig, en de provincie moet handhavend optreden ook al legt dat een disproportionele druk op de ondernemer.

Volgens MOB moeten boeren, die dicht bij stikstofgevoelige natuur zitten, strak gecontroleerd worden op hun vergunning om koeien de wei in te laten. Dit ‘weibewijs’ werd door de provincie niet gehandhaafd, omdat dit in lijn was met het advies-Remkes en de positie van het ministerie van Landbouw.

Zo krankjorum zijn we geworden in Nederland. Dat een boer een vergunning moet hebben om zijn koeien naar buiten te laten. Een #weibewijs, zeg maar. #koekoek https://t.co/GzdWUArSF6 — Caroline van der Plas (@lientje1967) August 2, 2021

“Het ministerie kondigde recent zelfs aan in te zetten op méér weidegang, waarmee de stikstofemissie van de melkveehouderij fors wordt verminderd”, stelt LTO Nederland op hun site. De rechter vindt het kennelijk belangrijker dat boeren omkomen in het papierwerk, zelfs als hun onderneming daarmee op de klippen loopt, dan dat de uitgestippelde lijn van de commissie Remkes en de overheid worden nageleefd.

De uitspraak van de rechter lijkt wel relatief makkelijk aangevochten te kunnen worden, als kan worden aangetoond dat koeien de wei in laten onlosmakelijk verbonden is met agrarische bedrijfsvoering (niet erg moeilijk…). Als dan ook nog eens kan worden duidelijk gemaakt dat dit ook al de norm was voor boeren vóórdat de Natura 2000-gebieden werden aangewezen (ja, echt), dan zou de Provincie een eventueel hoger beroep moeten kunnen winnen.

Het is natuurlijk volstrekt belachelijk dat de Provincie nu mankracht beschikbaar moet gaan stellen om boeren op hun vergunning te controleren, terwijl praktisch iedereen in de samenleving juist voor meer loslopende koeien in de wei is. Dit soort geouwehoer schaadt het kleine beetje vertrouwen dat de boeren nog hebben in de overheid, vooral omdat niemand hier wat aan heeft.

De provincie Overijssel moet hiertegen in hoger beroep gaan, want het is ook in hun eigen belang. En dan kijken mensen er nog steeds raar van op dat boeren het idee hebben dat ze actief worden weggepest…