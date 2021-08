Schaamteloze Rutte weigert te reageren op vragen verval Nederland: ‘Ik heb nu vakantie’

Demissionair premier Mark Rutte had tijdens de persconferentie weinig zin om vragen die niet over corona gingen te beantwoorden. Rutte zei namelijk dat ook hij op vakantie was en dat non-corona thema’s weer worden besproken als hij terug is van zijn vakantie. Een schaamteloos antwoord om pijnlijke vragen omtrent de veiligheid in Nederland niet te hoeven beantwoorden.

Vorige week maakte voetbalanalist Johan Derksen bekend bedreigd te worden maar dat hij geen beveiliging kan krijgen omdat het OM simpelweg te weinig mensen heeft. Al gauw ontstond de #kutland op sociale media. Hart van Nederland-journalist wilde aan de demissionair premier vragen hoe hij keek naar de kwestie, immers 70% van de opiniepanel van HvN is óók van mening dat Nederland snel achteruit holt. Rutte had weinig behoefte aan het beantwoorden van deze pijnlijke vraag. Het leek er sterk op dat hij zo snel mogelijk weer terug wilde naar zijn vakantiebestemming.

Hopelijk komt dat interview na het reces. Het onderzoek ging verder dan de term #kutland. Nederlanders zijn met name bezorgd over veiligheid en immigratie. Het klimaat, een onderwerp waar in Den Haag veel over wordt gesproken, stond onderaan het lijstje van zorgen bij NL’ers — Sam Hagens (@SamHvNL) August 2, 2021

Een ruime meerderheid (70%) van de panel deelt de mening van Derksen dat Nederland ‘een kutland’ is geworden. Respondenten maken zich vooral zorgen om de veiligheid, criminaliteit en migratie. Drie procent ziet klimaat als grootste probleem, waarmee het thema klimaat het ‘slechtst’ scoort.

Het was een terechte vraag van Hagens tijdens de persconferentie, veel Nederlanders maken zich zorgen om de groei van criminaliteit in Nederland, en na wat er de afgelopen weken is gebeurd met onder andere Peter R. de Vries is het niet meer dan logisch dat ze gewoon antwoorden willen horen van de premier.

Helaas heeft de VVD-leider hier geen trek in, hij is op vakantie en zijn spindoctors mogelijk ook. We kunnen dezer dagen dus niet rekenen op een kant en klaar antwoord van de premier. Wat onze veiligheid betreft moeten we dus maar enkele weken wachten totdat de vakantie ‘over’ is. Het laat zien dat men in Den Haag veelal de verkeerde prioriteiten stelt. Er is altijd wel tijd voor een thema als klimaat, maar onze veiligheid is het ondergeschoven kindje geworden.