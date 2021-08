Slim inpakken voor jouw verhuizing: dit zijn handige tips!

Ga je binnenkort verhuizen en komt de dag van de verhuizing nu wel heel dichtbij? Dan is het hoog tijd om voorbereidingen te treffen. Om de verhuizing zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het aan te raden om alle spullen slim in te pakken. Maar hoe doe je dit? Wij geven je wat handige tips in dit artikel!

Pak eerst de spullen in die je niet meer nodig hebt

Wist je dat het verstandig is om ruim op tijd al te beginnen met het inpakken van je spullen? Hoe eerder je begint, hoe minder stressvol het wordt tot aan de dag van de verhuizing. Wat handig kan zijn om te doen, is om eerst je spullen in te pakken die je niet meer nodig hebt. Waarschijnlijk heb je best wat spullen waar je eigenlijk nauwelijks wat mee doet. Als je denkt deze spullen niet meer te gebruiken tot in je nieuwe huis, kun je deze alvast gaan inpakken. Dit scheelt je alvast wat tijd en ruimte!

Pak je spullen per kamer in

Een handige tip voor het slim inpakken van jouw spullen voor de verhuizing, is om je spullen per kamer in te pakken. Dit kan handig zijn, want zo weet je bij het uitpakken van je spullen precies uit welke kamer het afkomstig is. Dit kan je veel tijd schelen in het zoeken van de juiste spullen. Door de dozen per kamer in te pakken, zorg je ervoor dat het uitpakken een stuk simpeler voor je wordt gemaakt. Schrijf altijd op de dozen uit welke kamer de spullen afkomstig zijn, dit kan jou veel zoeken besparen.

Maak een aparte doos met spullen voor de eerste dag

Een verhuisdag kan nogal hectisch en chaotisch zijn, zeker als je zelf je spullen gaat verhuizen. De kans is dan ook groot dat je op de eerste dag nog geen tijd hebt om al je spullen weer uit te pakken. Het kan daarom handig zijn om een aparte doos te maken met spullen voor de eerste dag. Hier kun je belangrijke spullen instoppen die je de eerste dag in je nieuwe huis nodig denkt hebben. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld spullen als een handdoek, setje kleding, slaapspullen en wat eten en drinken. Wanneer je dit doet hoef je in de eerste instantie maar één doos te openen om de dag goed door te komen. Dat betekent dat je niet op de eerste dag al gehaast op zoek moet gaan naar bepaalde spullen. Wil je jouw verhuisdag wat minder hectisch maken? Dan kan het een aanrader zijn om te kiezen voor de hulp van verhuisbedrijf Amsterdam.

Je spullen goed beschermen

Een handige tip bij het slim inpakken van je spullen, is om jouw spullen goed te beschermen. Het zou tenslotte zonde zijn als er tijdens de verhuizing iets misgaat met jouw spullen, waardoor het bijvoorbeeld niet meer te gebruiken is. Vooral bij breekbare spullen moet je goed opletten. Om dit goed te beschermen, zou je ervoor kunnen kiezen om beschermend inpakmateriaal te kopen. Echter kun je ook zelf wat creatief zijn en wat handdoeken, kranten of sokken te gebruiken. Zorg er in ieder geval voor dat breekbare spullen goed beschermd zijn in de verhuisdozen. Zo kun je deze zonder schade weer uitpakken en gebruiken in je nieuwe huis.

Verhuis je binnenkort naar een ander huis? Dan kan de voorbereiding eigenlijk niet vroeg genoeg beginnen. Deze tips kunnen jou erbij helpen om je spullen voor de verhuizing slim in te pakken. Gebruik deze tips dan ook zeker, want hiermee kun je ervoor zorgen dat jouw spullen zonder schade weer in je nieuwe huis terechtkomen!