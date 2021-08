Steekpartij in de Amsterdamse Bijlmer: Slachtoffer gewond afgevoerd naar ziekenhuis

Bij een steekpartij in de Amsterdams-Zuidoost (de Bijlmer) is een man gewond geraakt aan zijn arm. Hij is afgevoerd naar het ziekenhuis. De verdachte(n) is gevlucht in een zwarte Volkswagen Golf.

De Amsterdamse politie heeft het Kruitberghof, de plek van de steekpartij, afgezet voor nader onderzoek. De verdachte is vooralsnog voortvluchtig. Volgens een woordvoerder van de politie ging er mogelijk een ruzie aan de steekpartij vooraf. Getuigen die beelden hebben van het incident worden verzocht zich te melden bij de politie Amsterdam-Amstelland.