Toch nog kans op gerechtigheid! Jezidi’s verzamelen bewijs tegen terugkerende ‘zielige’ ISIS-vrouwen

Vanuit de Nederlandse staat hoeven we niet te verwachten dat de terugkerende ISIS-vrouwen een zware straf te verduren krijgen, want in de meeste gevallen is er nauwelijks bewijs. De slachtoffers van deze extremistische landverraders laten het er echter niet bij zitten! De jezidi’s zijn een internationale stichting Free Yezidi begonnen en verzamelen bewijs tegen deze kalifaat-vrouwen.

Het Nederlandse rechtssysteem kan maar weinig met de terugkerende ISIS-vrouwen. Bewijs is moeilijk te verkrijgen en er kan ze vaak hooguit ten laste worden gelegd dat ze deel hebben genomen aan een terroristische organisatie. Dat levert ze een keer een gevangenisstraf op van grofweg drie tot zes jaar en daarna moeten we met z’n allen doen alsof deze jihadisten weer volledig gerehabiliteerde Nederlanders zijn.

En als we de Nederlandse media zouden geloven, dan zijn het bijna allemaal zielige vrouwtjes die door grenzeloze naïviteit om de tuin zijn geleid. Alsof ze zomaar een sprong in het diepe waagden voor een kans op een leuk islamitisch kalifaatje waar Allah ervoor zou zorgen dat ze niets tekort zouden komen. Poeh, kwamen die meiden even bedrogen uit! Maar ja, zoiets kan natuurlijk iedereen overkomen…

De slachtoffers van die sadistische collaborateurs weten echter wel beter. Die hebben de luxe niet meer om zo naïef in het leven te staan, omdat hun volk en levenswijze grenzeloos onrecht is aangedaan. Ze zien met lede ogen aan hoe de verantwoordelijken voor hun leed er met een fop strafje vanaf dreigen te komen.

‘Niks ervan!’ moeten ze hebben gedacht, toen ze de stichting Free Yezidi hebben opgericht. Namen, feiten, verhalen van slachtoffers en regelrecht bewijs is waar ze naar opzoek zijn. Alles wat maar bij kan dragen om die ISIS-vrouwen zo lang mogelijk achter slot en grendel te zien verdwijnen, zeggen ze tegen De Telegraaf.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

“De ideologie van de Islamitische Staat is echt niet uit deze vrouwen. Ze geloven nog steeds dat korte rokjes niet normaal zijn, dat Anne en Sanne niet naar de disco mogen en dat overtreders onthoofd moeten worden. Deze vrouwen zijn echt niet zonder reden naar IS gegaan”, aldus de oprichtster van Free Yezidi.