Toekomst van wonen: over glas en isolatie

Hoe ziet de toekomst van wonen eruit en wat zijn de trends die de komende jaren nog belangrijker worden? Steeds meer mensen willen grote ramen bij hen thuis. De hoeveelheid glas (ten opzichte van de gevel) neemt toe, en daarmee ook het belang van goede isolatie.

Veel woningen hebben geïsoleerde muren, bijvoorbeeld dankzij een spouwmuur. Dat houdt de warmte binnen en de kou buiten, bijvoorbeeld in de wintermaanden. Als er sprake is van meer glas is het ook mogelijk om dit te isoleren. Dat vraagt om een andere aanpak, namelijk op basis van dubbel glas en de nog beter isolerende varianten die er beschikbaar zijn.

Glas trends in nieuwbouwwoningen

Met name nieuwbouwwoningen krijgen steeds meer glas. Een bekend voorbeeld zijn de openslaande deuren naar de tuin. Ze worden steeds breder en niet zelden is er naast de deuren nog sprake van grote ruiten vanaf de grond tot aan het plafond.

De grote glazen delen laten lekker veel licht binnen en zorgen op die manier voor een prachtige woning. Tegelijkertijd vraagt dit om betere isolatie van het glas. Veel van de warmte zou verloren gaan, bijvoorbeeld bij enkel glas en zelfs bij standaard dubbel glas. Dat is zonde, omdat de energierekening er flink door kan oplopen. Het is in plaats daarvan verstandiger om goed te kijken naar de meer isolerende glassoorten die er beschikbaar zijn.

Isolatie en glas: energiebesparing

Glas biedt uitstekende mogelijkheden op het gebied van isolatie. De stap van enkel glas naar dubbel glas is in de meeste gevallen heel groot. Nog groter wordt de stap bij HR-glas en de verschillende opvolgers daarvan. Het glas bevat twee of meerdere lagen, met daar tussen lucht of een gas. Met name de verschillende soorten gas bieden extra mogelijkheden op het gebied van isolatie.

Tip: het moderne glas in (nieuwbouw)woningen isoleert voor temperatuur, net als voor geluid. Dat betekent bijvoorbeeld dat het omgevingsgeluid van buiten niet meer zo goed hoorbaar is. Dat is prettig aan een drukke straat, langs een treinspoor of in de buurt van een school met spelende kinderen.

De investering in modern glas verdient zich op de lange termijn eigenlijk altijd terug. Met name de lagere energierekening voorkomt dat er onnodige kosten worden gemaakt. Het glas houdt de warmte van het stoken netjes binnen, om dat niet verloren te laten gaan. Op die manier is het in huis gewoon aangenaam warm, zonder dat dit aan de andere kant veel hoeft te kosten.

De toekomst van wonen

Hoe de toekomst van wonen eruitziet weet natuurlijk niemand. Wat wel duidelijk is dat de rol van glas al jaren toeneemt en dat die ontwikkeling waarschijnlijk nog niet tot stilstand komt. Glas levert licht op, maar vraagt aan de andere kant ook om goede isolatie. Alleen op die manier lukt het om de waardevolle warmte binnen te houden.

