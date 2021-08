Tweede verdachte aangehouden voor dodelijke mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca

De politie heeft donderdagavond een tweede verdachte aangehouden in de zaak rond de dodelijke mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca.

Eerder deze week werd de 19-jarige verdachte Sanil Boughlalah (19) al in voorlopige hechtenis genomen. Bouglalah wordt verdacht van meerdere geweldsdelicten op de bewuste avond, maar het Openbaar Ministerie brengt hem nu ook in verband met de dood van Carlo Heuvelman. Daarmee is de aanklacht tegen Boughlalah nu uitgebreid door het OM.

De tweede verdachte die nu is aangehouden zou de 18-jarige Hein Busschers zijn, aldus het AD. Busschers wordt niet alleen verdacht betrokken te zijn geweest bij de dood van Carlo, maar zou ook betrokken zijn geweest bij een poging tot doodslag op een ander slachtoffer die avond.

Met de arrestaties van Bouglalah en Busschers lijkt er eindelijk schot in de zaak te komen. De vraag is nu hoelang het zal duren voordat de andere verdachten worden opgepakt. Er lopen immers nog een aantal verdachte kopschopkakkers vrij rond.