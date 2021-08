Van der Plas (BBB) gaat Kamervragen stellen over politieke trekpop NPO: “Politiek mag NOOIT bepalen wat de media MOETEN doen”

BoerBurgerBeweging-politica Caroline van der Plas is geschrokken van het nieuws dat de politiek zich actief bemoeit met de Hilversumse media. Voormalig Op1-presentator Talitha Muusse heeft een boekje open gedaan over haar oude werkgever. Zo werd zij door de KRO-NCRV én enkele politieke partijen onder druk gezet om minder kritisch te zijn. Van der Plas vindt dit niet acceptabel en wil dit gaan aankaarten in de Tweede Kamer.

Talitha Muusse kwam eerder dit weekend met nogal schokkend nieuws, ze deed opnieuw een boekje open over de Hilversumse werkwijze. Al vanaf het eerste moment dat zij aan het werk ging bij Op1 werd ze van bovenaf aangesproken op haar kritische houding. Normaal gesproken zou een talkshow enorm blij zijn met een kritische presentator die alles en iedereen onder een vergroot glas ligt. Maar bij de NPO ligt dit nogal gevoelig klaarblijkelijk.

Sommige politieke partijen zijn er niet van gediend om zo kritisch te worden behandeld. Zij worden dan weer boos op NPO-redacties, die dan weer boos worden op hun werknemers. De inmenging van de politiek in de media wordt door PVV-Kamerlid Martin Bosma al jaren benoemd. Maar nu is ook het BBB-Kamerlid Van der Plas geschrokken van het verhaal van Muusse.

Ben geschrokken van het verhaal van @talithamuusse. Kennelijk wordt vanuit de politiek invloed uitgeoefend op wat een presentator wel en niet mag zeggen en volgt zelfs ontslag. Ik ga hierover Kamervragen stellen. Politiek mag NOOIT bepalen wat de media MOETEN doen. #mediainside https://t.co/Pd3gDOhSlo — Caroline van der Plas (@lientje1967) August 13, 2021

Kamervragen over bemoeienis politiek met de media

Terecht stelt de BBB-leider dat het simpelweg niet acceptabel is dat de politiek de media aanstuurt. In Nederland staat de NPO, die teert op belastinggeld, al langer onder druk. Verscheidene politieke partijen zouden de NPO het liefst zo snel mogelijk willen saneren. Maar tot die tijd zou het wel fijn als de NPO – en de politiek – zich aan enkele fatsoensnormen houden.

Het is te hopen dat naast de kritische Kamervragen van Van der Plas de grootste NPO-criticus, Martin Bosma, ook enkele pijnlijke feiten (opnieuw) benoemt. Het moet maar eens afgelopen zijn met de politieke fratsen in Hilversum.