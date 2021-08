Van der Plas (BBB) zet Volkskrant-columnist op zijn plaats: ‘Verwijt anderen ‘makke mediaschapen’ te zijn, loopt zelf mee in de kudde’

Volkskrant-columnist Jean-Pierre Geelen zit zich groen en geel te ergeren aan de media-aandacht voor wat hij noemt ‘splinterpartijtjes’. Volgens hem zijn vele journalisten ‘makke mediaschapen’ omdat ze een kleine partij zoals de BoerBurgerBeweging veel aandacht geven en overige Kamerleden soms vier jaar lang niet door de media worden gezien. BBB-leider Van der Plas kon het niet laten om Geelen op zijn plaats te zetten. Hij zou namelijk zélf ook gewoon een makke mediaschaap zijn door een hele column aan BBB te wijten.

Van der Plas weet op ludieke wijze de zeurkous van de Volkskrant op zijn plaats te zetten. Geelen ergert zich aan de vele media-aandacht die sommige (kleine) partijen of politici krijgen. Er zijn afgelopen verkiezingen 69 nieuwe Kamerleden in de Tweede Kamer gekomen, maar sommigen van hen krijgen meer aandacht dan anderen.

Hij vindt het jammer dat sommige journalisten ‘makke mediaschapen’ zijn door bepaalde politici continu maar in de spotlights te zetten. Ondertussen zegt Van der Plas scherp dat Geelen, met zijn felle retoriek, ook gewoon een makke mediaschaap is doordat hij óók heel veel aandacht geeft aan een kleine partij.

Zich ergeren aan de media-aandacht voor mij en dan de ergernis over de media-aandacht in een landelijke krant en op sociale media breed uitmeten. JP verwijt zijn collega’s “makke mediaschapen” te zijn, maar loopt dus zelf braaf mee in de kudde. 🤷🏻‍♀️ https://t.co/VEiEGJqEeU — Caroline van der Plas (@lientje1967) August 3, 2021

Het stuk van Geelen slaat trouwens de plank helemaal mis. Het is vrij logisch dat veel nieuwe Kamerleden, met name degene die lid zijn van een grote partij, vrij onzichtbaar blijven. Daar zijn de partijen namelijk zélf schuldig aan. Neem nu eens de VVD, bij afstand de grootste partij van Nederland. De partij staat bekend om haar beklemmende fractiediscipline, het dualisme is allang verdwenen uit de partij. Niet heel verwonderlijk dat mensen laag op de kieslijst bijna geen ruimte krijgen om zich te profileren binnen de Kamer, ze worden geacht gedwee mee te stemmen met de koers die is bepaald door de partijtop.

Niet gek dat journalisten dan maar meer aandacht besteden aan politici die zich wel afscheiden van de grijze meute in de Tweede Kamer.