Voorzitters politiebonden reageren fel op ‘ondermijning’ door GL-burgemeester: “Tot zover dus het vertrouwen in uw politie Femke Halsema?”

Het nieuws dat de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema op zoek is naar burgers die als waarnemer willen functioneren bij wapencontroles door politieagenten is in het verkeerde keelgat geschoten van enkele voorzitters van politiebonden. Zij zijn van mening dat de actie van Halsema het functioneren en de betrouwbaarheid van Amsterdamse agenten ondermijnt.

Met veel tegenzin heeft Halsema een zwaar afgezwakte vorm van preventief fouilleren ingevoerd in de Nederlandse hoofdstad. Vanwege ideologisch geblèr van GroenLinks en D66 heeft ze er voor gekozen om politieagenten te laten controleren door waarnemers. Deze waarnemers zijn Amsterdammers die zich hier voor willen opgeven – hoogstwaarschijnlijk zullen dit veelal zelfverklaarde antiracisten zijn. Halsema wil met behulp van deze waarnemers voorkomen dat agenten etnisch profileren.

Op sociale media spreken Maarten Brink (voorzitter politievakbond ACP Zeeland-West) en Gerrit van de Kamp (voorzitter Politiebond) schande over de oproep van burgmeester Femke Halsema. Terecht stellen zij dat dit de betrouwbaarheid én het functioneren van het Amsterdamse politiekorps zwaar ondermijnt. Immers, als Halsema volledig op haar eigen politiedienst vertrouwde, dan zijn burgerwaarnemers simpelweg niet nodig. De oproep laat zien dat Halsema oprecht gelooft, wellicht door beïnvloeding van antiracistische drammers uit haar achterban, dat het Amsterdamse korps aan etnisch profileren doet.

Dit lijkt inderdaad wel de omgekeerde wereld. Begrip voor collega’s die hier boos over zijn. Misschien moet de gemeenteraad van Amsterdam zelf de straat maar op gaan om de rol van de politie over te nemen. https://t.co/nHaSe95cRa — Gerrit van de Kamp (@GerritvdKamp) August 11, 2021

Het is goed dat hoge functionarissen van de politie zich over deze actie uitspreken. Te lang heeft de top van de politie de indruk gegeven te makkelijk over zich heen te laten lopen in de kwestie rondom etnisch profileren. Deze bondsvoorzitters laten duidelijk merken dat Halsema te ver is gegaan.

Het ideologische geneuzel over antiracisme en andere kwesties is allemaal leuk en aardig, en moet ook zeker kunnen in de politieke arena, alleen nu wordt een gehele politiekorps te kakken gezet door nota bene hun eigen burgemeester. En ook nog eens zonder goede reden, het preventief fouilleren heeft zijn vruchten afgeworpen in Rotterdam, dat progressieve Amsterdamse partijen dat nog steeds niet willen erkennen is gewoon een schande. En het is nog erger dat ze Amsterdamse agenten door het slijk halen om hun eigen ideologische blinde vlekken maar niet te hoeven erkennen.