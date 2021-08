Halsema gooit eigen politiekorps voor de bus: zoekt burgerwaarnemers die moeten voorkomen dat agenten ‘etnisch profileren’

Via sociale media heeft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema een dringende oproep geplaatst. Ze is op zoek naar Amsterdammers die als ‘waarnemers’ willen functioneren tijdens wapencontroles. Zo wil ze voorkomen dat, haar eigen, politieagenten aan ‘etnisch profileren’ gaan doen. De oproep is niks meer dan een klap in het gezicht van de Amsterdamse politiekorps, die dus op nul vertrouwen kan rekenen van nota bene hun eigen burgemeester.

Binnenkort gaat Amsterdam – eindelijk – beginnen met fouilleeracties, al jarenlang wordt de stad geteisterd door excessief wapengeweld. Jarenlang werden oproepen van rechtse partijen om net als in Rotterdam aan preventief fouilleren te doen genegeerd, maar nu gaat het dan eindelijk gebeuren.

Althans, een soort van. In dusdanig afgezwakte vorm gaat de politie aan preventief fouilleren doen, echter vertrouwt de GL-burgemeester haar eigen politiekorps voor geen meter, want ze moet zo nodig burgers aanstellen tot ‘waarnemers’ om te kijken of agenten niet aan etnisch profileren doen. Wat een vertrouwen heb je dan in je eigen politieagenten…

De linkse partijen in de Amsterdamse raad waren altijd al fel tegenstander van preventief fouilleren, het zou namelijk ‘stigmatiserend’ zijn – dat het de veiligheid bevorderd kan ze klaarblijkelijk niet zo veel schelen. Met de oproep van Halsema lijkt het er sterk op dat ze een knieval doet voor het gedram van met name haar eigen partij GroenLinks en D66.

Een oud-politiewoordvoerder laat aan de Telegraaf weten woedend te zijn op Halsema, haar oproep laat namelijk doorschemeren dat ze geen vertrouwen heeft in haar eigen agenten: “Het is absurd. Een regelrechte schande. Het betekent dat de politie dus niet wordt vertrouwd. De korpsleiding had zich hier met hand en tand tegen moeten verzetten. Ik kan me er boos over maken. Omdat ik weet dat we goede politie hebben. Natuurlijk gaat er wel eens wat fout. Maar dit is een klap in het gezicht van agenten die dagelijks voor ons vechten.”

Halsema heeft met behulp van het jarenlange gedram van GL en D66 het voor elkaar gekregen om het preventief fouilleren uitgekleed en wel in te voeren in de stad én tegelijkertijd het gehele politiekorps te beledigen. Een vrij unieke prestatie.