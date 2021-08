Vermogensbeheerder heeft monderkapjeszwendelaar Sywert de deur gewezen: ‘Mogelijk moet hij op zoek naar nieuwe bank’

Het lijkt er sterk op dat oud-CDA’er én mondkapjeszwendelaar Sywert van Lienden voorlopig nog niet vrijuit kan genieten van zijn megakapitaal. Vermogensbeheerder Wealth Management Partners heeft Van Lienden en zijn zakenpartners weg gebonjourd, veel banken willen zich namelijk niet branden aan dit ‘besmette’ vermogen.

De mediastorm rondom Sywert van Lienden was eindelijk een beetje gaan liggen, maar de problemen zijn bij lange na nog niet verdwenen. De naam Van Lienden is compleet door het slijk gehaald nadat bleek dat hij en zijn kompanen miljoenen hebben verdiend aan mondkapjes waar niemand op zat te wachten – Van Lienden bleek een geldwolf te zijn, het ministerie van Volksgezondheid bleek niet zo moeilijk te doen over de uitgave van miljoenen euro’s. Zelfs de grijpgrage banken willen niet geassocieerd worden met de oud-CDA’er, dat laat de Telegraaf weten.

WMP is een van de grotere vermogensbeheerders van ons land, maar het bedrijf – en de mogelijke Zwitserse bank waar het geld van Van Lienden en kompanen werd gestald – kreeg toch twijfels over de samenwerking met de monkapjesinkoper – de naam van Van Lienden was natuurlijk iets waar je niet mee geassocieerd wilde worden. Uit financiële bronnen blijkt dat WMP absoluut niet blij was met het negatieve nieuws rondom Van Lienden, zij zagen natuurlijk de bui al hangen. En nu blijkt dus dat zij het samenwerkingscontract hebben opgezegd.

Voor Van Lienden en zijn vrienden was dit natuurlijk vervelend nieuws, want zij moeten dus op zoek naar een nieuwe bank en een nieuwe vermogensbeheerder om hun miljoenen alsnog ergen te kunnen stallen. Ondertussen zijn de schimmige praktijken van Van Lienden niet het enige die de aandacht verdienen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft onder toeziend oog van Hugo de Jonge met honderden miljoenen gestrooid, veelal aan projecten of spullen die we nooit gaan gebruiken. De aankoop van miljoenen sneltests is bijvoorbeeld ook zo’n kapitale blunder gebleken. De laatste weken wordt al duidelijk dat VWS het ene WOB-verzoek na het andere krijgt, en dat is maar goed ook: er moet namelijk een grote schoonmaak komen op dat departement. Van Lienden en zijn vrienden waren heus niet de enige die flink hebben gecasht tijdens de coronacrisis.