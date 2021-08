Prutsbeleid De Jonge: VWS kocht voor honderden miljoenen euro’s sneltests, 80% ligt te verstoffen en ministerie blijft nieuwe kopen

Vooraf klonk het als het muziek in de oren van Hugo de Jonge en de topambtenaren bij het ministerie van Volksgezondheid: massaal sneltests inkopen en die vervolgens gebruiken om de samenleving te heropenen. Inmiddels worden de dure fratsen van dit ministerie één voor een naar boven gehaald uit de beerput. Er is voor meer dan 350 miljoen euro – belastinggeld dus – aan sneltests gekocht door het ministerie. Zo’n 80% is niet gebruikt en dreigt niet eens te worden gebruikt voor het einde van de houdbaarheidsdatum. Een financiële blunder van jewelste dus, opnieuw op het conto van De Jonge.

Het ministerie van VWS houdt ervan om met geld te smijten sinds Hugo de Jonge aan de touwtjes trekt. De testsamenleving bleek al een enorm kostbaar project te zijn, maar nu blijkt ook nog eens dat er 354 miljoen euro is uitbesteed aan de inkoop van sneltests. Niks mis mee zou je denken, alleen ligt zo’n 80% van deze tests te verstoffen en raken ze binnenkort over de datum, dat laat Trouw weten na een onderzoek.

De aanschaf van 38 miljoen tests is nooit openbaar aanbesteed, maar nu weten we dus dat deze grap de belastingbetaler zo’n 350 miljoen euro heeft gekost. Voor iets wat dus helemaal niet wordt gebruikt. Trouw meldt ook nog het volgende: de aankoop van de sneltests was in totaal zelfs zo’n 20 miljoen euro duurder dan de aankoop van de coronavaccinaties in 2020 – wat ging om de aankoop van enkel tientallen miljoenen vaccins. De aankoop van zo’n mega order aan sneltests was een impulsactie, die ons klauwen vol met geld heeft gekost.

De meeste testen van VWS werden gebruikt voor het ‘Testen voor Toegang’, maar dat bleek uiteindelijk één grote flop te zijn en De Jonges prestige project werd grotendeels stopgezet door de herinvoering van beperkingen in het uitgaansleven. Een ander deel had kunnen worden gebruikt voor vakantiegangers, maar dat gebeurt dus niet:

“Een deel van de enorme voorraad tests van VWS had kunnen worden gebruikt voor het testen van vakantiegangers, dat gratis wordt aangeboden door het ministerie van I&W. Maar dat gebeurt niet. Commerciële testsbureaus kopen in opdracht van I&W zelf hun sneltests, die door het ministerie worden vergoed.”

Er liggen dus miljoenen dure sneltests te verstoffen, ondertussen blijft men nieuwe tests kopen. Dit toont toch wel het amateurisme aan van onze overheid. Er wordt met belastinggeld gesmeten, geld dat veel mensen goed kunnen gebruiken in deze tijd. Energierekeningen rijzen de pan uit, ondernemers hebben het nog altijd zwaar, maar De Jonge en zijn ministerie blijven met geld smijten naar compleet mislukte initiatieven. Het is ronduit schandalig.