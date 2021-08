Waarom een pen een ideale giveaway is!

Iedereen heeft thuis wel een verzameling aan pennen met bedrijfslogo’s liggen. De meeste organisaties hebben pennen met eigen logo en geven dit graag weg aan hun (potentiële) klanten.

Maar waarom zijn pennen met logo nou zo ideaal om weg te geven? Drukbedrijf, een online drukkerij met een groot aanbod pennen, heeft dit voor je op een rij gezet. Ontdek de voordelen van bedrukte pennen als promotiemateriaal nu.

Keuze uit vele soorten

Een voordeel van pennen bedrukken is dat je kunt kiezen uit veel verschillende soorten. Denk aan luxe pennen, duurzame pennen, goedkope reclamepennen en merkpennen. Omdat er zo’n groot aanbod is kun je zelf bepalen wat je belangrijk vindt. Bijvoorbeeld de prijs, hoe de pen schrijft, het materiaal en de kwaliteit.

Relatief goedkoop

Pennen met logo zijn goedkoop in de aanschaf. Zeker als je het naast andere marketing activiteiten zet. Goedkope promotionele pennen zijn op diverse plaatsen te bedrukken met je eigen logo of een tekst. Denk aan een bedrukking op de houder en op de clip. Zo kun je naast een logo ook een tekst kwijt.

Verdwijnen niet snel in de prullenbak

Als je promotieartikelen weggeeft is het belangrijk dat ze functioneel zijn. Hierdoor verdwijnen ze niet in de prullenbak, maar worden ze ook daadwerkelijk gebruikt. Zo kun je gedurende een lange tijd dagelijks je doelgroep herinneren aan jouw bedrijf of merk.

Duurzaam? Eco pennen!

Werk je in een organisatie met een duurzaam motief? Of vind je het sowieso belangrijk om milieuvriendelijke promotieartikelen aan te schaffen? Dan kun je ook verschillende eco pennen bedrukken met je logo. Van pennen gemaakt van gerecycled plastic tot pennen van bamboe.

Pennen stralen professionaliteit uit

Pennen weggeven als promotiemateriaal helpt bij het opbouwen van je merkbekendheid. Daarnaast kun je ze natuurlijk ook zelf gebruiken op kantoor. Dit ziet er direct professioneel uit. Bijvoorbeeld tijdens een meeting met een externe partij.

Ook een brochure weggeven

Wil je naast reclame maken ook je klanten informeren? Geef dan ook een brochure mee aan je klanten. Een brochure drukken kan vanaf 8 tot meer dan 100 pagina’s en is dus ideaal om veel informatie in kwijt te kunnen. Ook brochures kun je laten maken van enkel duurzame materialen. De brochure wordt dan gemaakt van een duurzaam papiersoort zoals compost papier of biotop.