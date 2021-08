Wat is detoxen?

Er zijn veel manieren om je lichaam gezond te houden. Niet al deze manieren zijn wetenschappelijk bewezen. Toch zijn er grote groepen mensen die aangeven zich beter en gezonder te voelen nadat zij dit hebben uitgeprobeerd. Het doen van een detox is hier een voorbeeld van. ‘Detoxen’ is een term waar je vast al eens over hebt gehoord, maar wat houdt het doen van een detox nu precies in en is dit echt gezond? Het antwoord op deze vraag vind je in deze tekst!

Je lichaam reinigen

Het doen van een detox heeft volgens veel mensen een zeer positief effect op je lichaam. Tijdens je dagelijks leven kom je regelmatig in aanraking met giftige stoffen. Deze kun je op verschillende manieren binnenkrijgen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om dit soort stoffen in te ademen, maar je kunt ze ook binnenkrijgen door hetgeen wat je eet en drinkt. Het doel van een detox is het reinigen van je lichaam. De detox moet er dus voor zorgen dat al deze giftige stoffen uit je lichaam verdwijnen. Wetenschappers hebben nog geen hard bewijs kunnen vinden van het effect wat een detox op je lichaam heeft, maar een groot deel van de mensen die een detox heeft geprobeerd geeft aan dat dit een zeer positief effect heeft gehad op hun gemoedstoestand.

Alle gifstoffen uit je lichaam verwijderen

Als je een detox doet, moet dit dus als effect hebben dat alle gifstoffen uit je lichaam zijn verdwenen. Het is natuurlijk lastig om te meten of de detox daadwerkelijk effect heeft gehad, maar het is voor een gezond mens in ieder geval niet noodzakelijk om een detox te doen. Dat komt doordat je lichaam er zelf voor kan zorgen dat alle gifstoffen die je binnenkrijgt als het ware onschadelijk worden gemaakt. Dit is namelijk de functie van de lever.

Verschillende manieren om te detoxen

Mensen die willen detoxen, kunnen dit op verschillende manieren doen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een bepaalde periode niets of bijna niets te eten. Dit zou ervoor moeten zorgen dat je lichaam alle gifstoffen en afvalstoffen verbrandt waardoor je zelf gezonder wordt. Je kunt er ook voor kiezen om een detox thee aan te schaffen. Er zijn verschillende thee blends en kuren die je dan zou kunnen uitproberen. In veel gevallen is het de bedoeling dat je een bepaalde thee blend dagelijks meerdere keren tot je neemt voor een periode van 30 dagen. Echter, de duur van zo’n detox kan verschillend zijn.