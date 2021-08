Wereldvreemde VN wil onderhandelingen over “inclusieve regering” in Afghanistan: ‘Streven naar gelijkwaardige deelname’

Terwijl de meest verschrikkelijke beelden uit Afghanistan de wereld over gaan wil de Verenigde Naties onderhandelingen starten over de vorming van een inclusieve regering. De wereldvreemde – en naïeve – bobo’s van de VN menen oprecht dat een “inclusieve regering” hoog op het prioriteitenlijstje staat van veel Afghanen. Als de VN op deze manier doorgaat neemt niemand hen meer serieus.

In alle haast werden gisteren de hoge bobo’s van de VN-Veiligheidsraad bijeen geroepen, men moest zo snel mogelijk vergaderen over de situatie in Afghanistan. De VN-Veiligheidsraad roept de internationale gemeenschap op om via onderhandelingen een nieuwe regering in het land te kunnen installeren. Maar de nieuwe regering moet wel aan bepaalde eisen voldoen. Het moet ‘verenigd, inclusief en representatief’ zijn, met een gelijkwaardige rol voor vrouwen. Zelfs in een crisisberaad moet men nog even beginnen over gelijkwaardigheid, iets wat de meeste Afghanen op dit moment weinig kan schelen.

Terwijl de geweldsescalaties in het land toenemen pleit de VN voor een meer inclusieve regering. Het kan haast niet gekker worden met de VN. Het laatste waar de Afghanen aan denken is de vorming van een ‘inclusief’ regeerapparaat, zij willen gewoon veiligheid en zekerheid.

"I call for an immediate end to violence, for the rights of all Afghans to be respected & for Afghanistan to comply with all international agreements to which it is a party." — @antonioguterres to Security Council. https://t.co/VfsQVIWB4o — United Nations (@UN) August 16, 2021

VN wil strijd winnen met inclusiviteit

Met de magische toverwoorden ‘inclusiviteit’ en ‘gelijkwaardigheid’ ga je de strijd in het land niet winnen. Het is de laatste jaren echt een verschrikking om de hoge bobo’s van de VN in actie te zien. In plaats van terrorisme, wreedheden of honger bij de wortels aan te pakken strooit men keer op keer met woke-termen. Maar daar hebben dit soort landen helemaal niks aan. Zij willen gewoon weten of ze kunnen steunen op het Westen of dat zij zelf maar moeten zien te overleven. De hele woke-ideologie, waar de VN vol mee zit tegenwoordig, laat landen als Afghanistan echt helemaal koud.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Nu de Taliban weer de touwtjes in handen heeft gekregen kan het veel Afghanen geen moer schelen of men een inclusieve regering krijgt. Zij willen gewoon veiligheid én bovenal een bepaalde mate van vrijheid. Dat is wat de VN moet regelen voor de Afghanen. Stop met de woke-onzin en help het land!