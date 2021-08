Wybren van Haga keert zijn oude FVD-kiezers zijn rug toe

Tijdens de verkiezingscampagne had ik bijzonder goed contact met Wybren van Haga, toen de nummer twee van Forum voor Democratie. Hij deed het geweldig, ik was blij met de wijze waarop hij tegen het dictatoriale wanbeleid van het kabinet streed, en hij was heel aanspreekbaar. Prima dus.

Het was voor mij dan ook een schok dat hij zich kort na de verkiezingen afsplitste en in mijn ogen meteen een grote fout maakte door zich op te stellen als kartelknuffelaar.

Afijn, foutjes zijn snel gemaakt. Misschien dat hij zich daarna zou herstellen. Toch? Je moet zo’n man een kans geven. Dat deed ik dus ook. Oké, mijn hart is verpand aan FVD, maar misschien dat Van Haga toch een kracht voor het goede zou blijken te zijn uiteindelijk met zijn eigen club.

Dat deed hij op zich wel aardig. Hij bleef zich verzetten tegen het dictatoriale coronabeleid van het kabinet, en maakte zich hard voor ondernemers. Hij was duidelijk geen FVD’er meer, maar goddank ook geen GroenLinkser ofzo. Misschien dat het dan toch nog goed zou komen, dacht ik.

Nou nee. Want wat hij vandaag gedaan heeft bij de officiële lancering van zijn nieuwe partij is wal-ge-lijk. Opeens is hij, zegt hij in gesprek met De Telegraaf, niet meer voor een harde Nexit. Nee, daar moet eerst maar een referendum over komen, pas dan kan er mógelijk iets gedaan worden.

BVNL zegt dus niet eens dat, als er zo’n referendum komt, het zich aan de kant van de “Nexiteers” zal voegen. Sterker nog, hij stelt dat BVNL liever heeft dat Nederland lid blijft van de EU!

Ongelooflijk.

Maar wacht, het wordt nog erger. Want Van Haga neemt het opeens ook op voor de PCR-test. Oké, zegt hij nu, massaal testen van mensen zonder symptomen moet niet met die test, maar als iemand snotterig is, ja, dan zou die wel getest moeten worden met dat onding.

Dat dat uit de mond komt van Van Haga is ronduit schokkend.

En dan. Tenslotte. Het meest misselijke van allemaal is dit:

Wat is de grootste politieke fout geweest? (Lange stilte) „Nou, toch uiteindelijk mijn associatie met Forum. Dat is heel snel een mislukking geworden. Dat heb ik echt verkeerd ingeschat. Ik heb verkeerd ingeschat hoe daar door andere politici, en door mensen in het land naar werd gekeken. De consequentie daarvan was toch wel groot, ja.”

Wanstaltig. Niemand houdt van backstabbers, Wybren. En al helemaal niet als iedereen weet dat de backstabber in kwestie keihard liegt.

Want als Van Haga zich niet had aangesloten bij FVD was hij nooit teruggekomen in de Tweede Kamer. Hij kreeg al die voorkeursstemmen omdat men hem zo goed bij FVD vond, als tandem met Baudet.

Als hij voor de verkiezingen snel BVNL had opgetuigd en mee had gedaan, was de ‘partij’ weggevaagd; zowel door FVD als door JA21 al was het maar omdat die twee clubs gewoon sterke organisaties hadden; organisaties die Van Haga zelf niet zomaar even had kunnen opzetten.

Van Haga weet dat heus ook. Maar toch wil hij FVD op deze manier een duw geven.

Ik heb niet snel een probleem met mensen, en kan veel van ze accepteren. In dit geval zijn er na de dingen verkiezingen gebeurd die impact hebben gehad en de relatie op scherp hebben gezet. Soit. Dat kan. Maar wat ik niet door de vingers kan zien is dat z ede geschiedenis snel even herschrijven ter meerdere eer en glorie van zichzelf en daarbij hun eigen kiezers eigenlijk uitmaken voor rotte vis.

Want ja, dat is wat Van Haga doet met dit interview. Hij geeft zelfs aan te denken dat de kiezers die hij had mogelijk vervangen waren geweest door ándere kiezers als hij niet op de FVD-lijst had gestaan. Dit omdat er volgens hem ook heel veel kiezers waren die wel op hem wílden stemmen, maar dat toch maar niet deden omdat hij FVD’er was.

Met andere woorden, bedankt voor je stem, FVD-kiezer, maar fuck you. Oh, en vervolgens doet hij daar nog een schepje bovenop door te stellen dat FVD en JA21 “in de extreem conservatieve hoek” zitten, en dat hij “daar niet mee geassocieerd wil worden.”

Wat? Dat was allemaal al jaren deel van FVD’s gedachtegoed! Maar nu is dat opeens vies en wanstaltig? Opeens moet er dan toch Gedeugd worden?

Van Haga speelt het heel slim door een “ondernemerspartij” op te zetten. Zeg maar, een VVD van Frits Bolkestein. Het kan hem op termijn best wat opleveren. Maar de manier waarop hij dit nu speelt in De Telegraaf is, zoals een kiezer die op hem stemde bij de verkiezingen vanmorgen aan mij vertelde, “echt onkies.” Je zet je eigen kiezers niet zo te kakken. Punt.