Byebye Sigrid! ChristenUnie steunt motie van afkeuring tegen Kaag én Bijleveld

Het is vandaag een mooie dag in de politiek. Nou ja, niet helemaal natuurlijk want de Tweede Kamer gaat akkoord met de Apartheidspas. Maar op een ander vlak is er wel degelijk reden voor vreugde: de ChristenUnie heeft namelijk laten weten te stemmen voor de moties van afkeuring tegen Sigrid Kaag én Ank Bijleveld.

Toen Jasper van Dijk van de SP vannacht een motie van wantrouwen indiende tegen Sigrid Kaag lachte de D66’er hem keihard uit. Nou, het lachen zal haar nu vergaan zijn. Want de ChristenUnie heeft laten weten voor twee moties van afkeuring te zullen stemmen. De eerste tegen Bijleveld, en de tweede tegen Kaag. Daarmee halen de moties vrijwel zeker een meerderheid.

Dat is belangrijk, want eerder dit jaar zei de D66-heks nog dat zoals zij Rutte was toen er eenzelfde motie werd aangenomen maar dan tegen hem, ze opgestapt zou zijn. Als ze ook maar een beetje geloofwaardig wil overkomen moet dit dus het einde betekenen voor haar ministerschap.

Natuurlijk is het mogelijk dat ze blijft zitten. Als Kaag iets is, dan is het leugenachtig én hypocriet tot op het bot. Misschien dat ze er een flauwekulverhaal van maakt dat het bij haar anders is omdat bij Rutte élke partij behalve zijn eigen tegen zich had. Maar dat is natuurlijk allemaal onzin. Dan blijft ze zitten omdat ze net als hij eerloos is. Punt.

En dat betekent dat de ChristenUnie Kaag vandaag feitelijk keihard met een mes in de rug heeft gestoken. Het is heel moeilijk om dit anders te zien dan als pure wraak – wraak omdat Kaag de ChristenUnie uitsloot van Rutte IV.

Maar goed, wat de beweegredenen ook zijn, voor weldenkend Nederland is dit geweldig. Kaag moet nu verleden tijd zijn. Goddank.