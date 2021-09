Caroline van der Plas (BBB): ‘Spreek niet meer van hoog- of laagopgeleid!’

BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas wil dat er in de politiek niet meer gesproken wordt over laag- en hoogopgeleiden, maar over opgeleiden. Punt. Of eigenlijk: over praktisch, theoretisch en wetenschappelijk opgeleid zijn. Want, stelt ze terecht, je kunt een echte vakman zijn als bijvoorbeeld timmerman, maar dan word je door de staat weggezet als “laagopgeleid.” En dat is gek.

Caroline van der Plas (BBB) vindt het niet kunnen dat vakmensen worden afgeschilderd als “laagopgeleid,” terwijl ze natuurlijk wel degelijk heel kundig zijn. Daarom heeft ze het verzoek gedaan, in de vorm van een motie, om dergelijke termen helemaal af te schaffen. In plaats daarvan zouden we wat haar betreft dan gebruik moeten maken van termen als Praktisch Opgeleid versus Theoretisch, en natuurlijk wetenschappelijk voor de universitaire studies.

Haar motie heeft ze vervolgens aangehouden op verzoek van premier Mark Rutte. De reden? Die is het ermee eens dat termen als “laagopgeleid” “demotiverend” zijn en de werkelijkheid geen recht doen. Maar “Praktisch” opgeleid is ook weer niet correct voor het mbo; daar zit immers ook een (groot) deel theorie bij. En ook bij het hbo, dat dan “Theoretisch” opgeleid zou moeten worden, is de vervangende term niet geheel accuraat.

Het wordt tijd dat de termen Laag- of Hoogopgeleid vervangen worden door Praktisch (MBO), Theoretisch (HBO) of Wetenschappelijk (WO). Fractievoorzitter @lientje1967 diende deze motie in, maar is voorlopig aangehouden. BBB komt hierop terug, afwachtend op antwoorden van @MinOCW pic.twitter.com/8Bc4LKZacp — BBB BoerBurgerBeweging 🍀🍀🍀 (@BoerBurgerB) September 27, 2021

Timmerman

Dit is iets waar ik al veel langer over val. Je zou maar één van de beste timmermannen van het land zijn, maar dan horen dat je volgens de politiek “laagopgeleid” bent. Dat is natuurlijk helemaal geschift. Je werkt hard, bent een echte expert, bent fantastisch bezig, en kan iets waarbij een ander niet eens in de buurt komt. Dan hoor je de boven-ons-gestelden over je praten en ben je opeens nauwelijks geschoold. Officieel dan.

Totaal onterecht, natuurlijk. Misschien dat de vervangende termen van Van der Plas voor laagopgeleid en hoogopgeleid niet perfect zijn, maar ze zijn wel degelijk een stúk beter dan de termen die nu gehanteerd worden.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Laten we hopen dat er snel vervangende termen gevonden worden. Want dit is inderdaad wel een dingetje.