Coronaminister Hugo de Jonge komt met bizarre mededeling: geen coronapas nodig voor terras maar wél voor wc binnen

Het bizarre coronabeleid kent een nieuw dieptepunt. Vanaf zaterdag kunnen mensen alleen gebruik maken van een wc binnen een horecagelegenheid als zij een geldige coronapas hebben. Ondertussen heeft men geen coronapas nodig op het terras. PVV-Kamerlid Fleur Agema reageert verbolgen op dit nieuws: “Eerst anderhalf jaar aerogene transmissie ontkennen met tig onnodige besmettingen tot gevolg en het nu gebruiken voor je getreiter van ongevaccineerden die natuurlijk geen hele dag van huis kunnen zijn zónder te plassen”.

Volgens minister Hugo de Jonge is dit het gevolg van de wens van de Tweede Kamer om de coronapas niet verplicht te stellen voor terrasbezoekers, dat laat de NOS weten. Het is een regelgeving waarvan je weet dat er ophef over gaat bestaan, terecht dat PVV’er Agema spreekt van “getreiter”. Dit lijkt aardig veel op het pesten van ongevaccineerden.

Totaal ziek! Eerst anderhalfjaar aerogene transmissie ontkennen met tig onnodige besmettingen tot gevolg en het nu gebruiken voor je getreiter van ongevaccineerden die natuurlijk geen hele dag van huis kunnen zijn zónder te plassen 🤨 https://t.co/1sitBlrvET — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) September 20, 2021

Om nog even olie op het vuur te gooien gaf De Jonge nog wel een tip mee voor ondernemers die ongevaccineerde mensen naar de wc willen laten gaan: “Je kan een dixi naast de terrastafels neerzetten”.

De grootste kritiek op de invoering van de coronapas, en de vorming van de zogeheten QR-samenleving, is dat de samenleving in tweeën wordt gespleten. Maandenlang heeft De Jonge geroepen dat dit nooit zou gebeuren; de afgelopen maanden begon hij al langzaam te draaien, maar nu lijkt hij openlijk de strijd aan te gaan met ongevaccineerden.

Terwijl de CDA-minister heeft uitgeblonken in het opeenstapelen van fouten waant hij zich op dit moment onschendbaar. Vooraf kan ieder bekwaam persoon bedenken dat zo’n rare en kromme beleidsregel veel ophef gaat veroorzaken. De ophef zal de komende dagen losbarsten, maar het lijkt er sterk op dat het De Jonge vrij weinig kan schelen.

Ondertussen mogen horecaondernemers dit bizarre beleid gaan uitvoeren. Helaas heeft De Jonge geen oog voor hen, want hij zadelt ze op met een uiterst bizarre maatregel.