Horeca zijn WOEST over apartheidspas, duizenden ondernemers handhaven NIET

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven! Met andere woorden, de horeca gaan burgerlijke ongehoorzaamheid in de praktijk brengen. Het gevolg daarvan zal zijn - áls ze dit echt doorzetten - dat het kabinet alleen maar kan toekijken terwijl deze regels genegeerd worden. Want de staat heeft helemaal de mogelijkheid niet dit aan ons op te leggen. Alleen als wij allemaal akkoord gaan met onze onderdrukking kunnen we daadwerkelijk onderdrukt worden. Met andere woorden, de horeca gaan burgerlijke ongehoorzaamheid in de praktijk brengen. Het gevolg daarvan zal zijn - áls ze dit echt doorzetten - dat het kabinet alleen maar kan toekijken terwijl deze regels genegeerd worden. Want de staat heeft helemaal de mogelijkheid niet dit aan ons op te leggen. Alleen als wij allemaal akkoord gaan met onze onderdrukking kunnen we daadwerkelijk onderdrukt worden.

Het dictatoriale kabinet heeft weliswaar besloten om de apartheidspas in te voeren , maar De Jonge en Rutte hebben één heel groot probleem. Als het volk niet meewerkt kunnen ze de pas ook niet aan ons opleggen. Ze zijn dus volkomen afhankelijk van de meegaandheid van de Nederlandse burger. Wat dat betreft is er goed nieuws. Want Koninklijke Horeca Nederland (KHN) laat weten dat duizenden horeca-ondernemers niet gaan meewerken aan dit soort onderdrukkende maatregelen. "Het is keer op keer hetzelfde," zegt voorzitter Dirk Beljaarts van KHN. "Maar wat er nu op tafel ligt, het breder inzetten van een toegangsbewijs, wordt gepresenteerd als versoepeling maar is effectief een verzwaring." Eén van de problemen is dat er al een enorm personeelstekort is in de horeca. Maar nu moet er dus ook iemand bij de deur staan om codes te controleren. Wie gaat dat doen? Er zijn al te weinig mensen! Mede daarom heeft Beljaarts gehoord dat duizenden ondernemers niet gaan meewerken. Er wordt bij hun ondernemingen niet gecontroleerd. "Zowel niet op de QR-codes als op de openingstijden," zegt hij.