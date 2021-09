Op naar het nieuwe normaal: koopavonden én maandagen staan op de tocht

Het gaat hard he, met dat “nieuwe normaal”? Nu horen we namelijk dat koopavonden én maandagen voor veel winkels eigenlijk niet meer te doen zijn. En dus konden ze best eens de deuren sluiten op die moment. Geen koopavonden meer… en op maandag kun je ook niets doen. Lekker thuis zitten na je werk. En als je geen werk hebt: alleen maar lekker thuis zitten. Welkom in de wondere wereld van de Great Reset waarin je alles online bestelt en verder zo weinig mogelijk naar buien gaat.

De Telegraaf bericht dat de koopavond niet meer “heilig” is voor veel winkeleigenaren. De reden? Er is een serieus personeelstekort. Dat tekort is zó groot dat ze eigenlijk niet meer open kunnen blijven op koopavond… en ook niet meer op de maandag. “Winkeliers willen niet van de koopavond af, maar kunnen niet anders omdat ze de bezetting niet rond krijgen”, aldus Jan Meerman van INretail in de krant.

Lockdowns

Uit onderzoek van INretail blijkt dat maar liefst de helft van de winkeliers openstaande vacatures heeft waar werkelijk niemand voor te krijgen is. Dat probleem speelde al langer, maar door de lockdowns is het verergerd.

“10 tot 20 procent van de medewerkers is uitgestroomd tijdens de lockdowns. Een deel van die mensen zijn we ook echt kwijt,” zegt Meerman daarover. En dat personeel komt niet meer terug. Ze zijn weg… en daar moeten de winkeliers het dan maar mee doen.

Nóg een slachtoffer, dus, van de onmenselijke, dictatoriale en ronduit fascistische lockdowns. Je verwacht het niet he?

Great Reset-economie

En nu is het gekke dat dit heel goed past in het toekomstplaatje van de Great Reset. Ten eerste omdat het natuurlijk het einde betekent van veel kleine bedrijven, maar ook omdat die toekomstvisie behelst dat we bijna al ons winkelen online doen. Let wel, dat zeg ik niet. Dat staat werkelijk in het boek hierover van WEF-grondlegger Klaus Schwab. Dat is dus dat boek waar onze premier Mark Rutte zo positief over was.

De Great Reset-pushers kunnen zichzelf op de borst slaan. Het gaat precies zoals ze willen. Geen koopavonden meer, op maandag de boel ook dicht. Nog even en we wonen echt in een dystopische wereld waarin we allemaal braaf thuis zitten de hele dag, en verder zo weinig mogelijk sociaal contact met elkaar hebben.