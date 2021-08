[Video] Thierry Baudet: ‘De Great Reset is een neocommunistisch plan’ dat gesteund wordt door het hele kartel

Twee dagen geleden sprak Thierry Baudet in Uden. Daar legde hij uit dat de Great Reset niets meer of minder dan een “neocommunistisch” plan is voor de mensheid; een plan dat gesteund wordt door grote delen van de elites, zowel in de politiek als in het bedrijfsleven. En dat genadeloos gepusht wordt door WEF-grondlegger Klaus Schwab.

“Zij hebben ergens een visioen, ze hebben ergens een overtuiging. Ze hebben ergens toch ook, net als die klimaatsukkels, een soort idealisme,” zei Baudet over types als Klaus Schwab én mainstream politici die de mond vol hebben van hun Great Reset en Build Back Better. Die term noemde Baudet eerder “progressief globalisme.” “Dat kan haast niet anders. Maar wat is dat dan, dat geloof, dat idealisme. Waar zijn ze dan mee bezig? Waar geloven zij in?”

Klaus schwab bespreking #Baudet in @UdenGemeente "In hun hart zijn het allemaal communisten. En globalisten." Ikzelf NEWO noemde ze al maanden geleden: globa-communisten in verstoord #woke wereldbeelden.pic.twitter.com/9zGRQnZ2Tr — Newo Judicial. Tegen de Journalist als 'Expert'! (@oakentersagain) August 20, 2021

Neocommunisme

“Nou, dat is wat ik in navolging van Klaus Schwab dan maar de Great Reset noem,” ging Baudet verder. “En dat is eigenlijk een droom van een ‘nieuw normaal’ natuurlijk. Een nieuw soort mensheid. Een nieuwe manier van leven, die Gideon van Meijeren [FVD-Kamerlid], hij noemt dat neocommunisme. En eigenlijk vind ik dat een ontzettend goede werkhypothese.”

“Het is allemaal codetaal he? Diversiteit, sustainability, Great Reset, Build Back Better… dat zijn allemaal codewoorden. Maar wat eronder ligt is eigenlijk een neocommunistisch ideaal.” Dit werd eerder ook al gesteld door het Australische Sky News. Dat noemde de plannen van Schwab en zijn WEF “Marxisme” in een nieuw – en groen – jasje.

You’ll own nothing and be happy

“Dat is een samenleving waarin privébezit grotendeels is afgenomen,” ging Baudet verder over die Great Reset,” waarin privacy grotendeels is verdwenen, waarin we allemaal steeds meer op elkaar moeten gaan lijken. Van wat we eten tot hoe we wonen tot wat we aan overtuigingen hebben. Vandaar de Fake News Politie, noem het allemaal maar op.

Dat is geen verzinsel van Baudet zelf. Het World Economic Forum publiceerde daar eerder een artikel over met de titel: “2030: I own nothing, I have no privacy, and life has never been better.” Na kritiek beweerde het WEF vervolgens dat dit niet het “doel” is maar gewoon een mogelijk toekomstbeeld, voedsel voor gedachten en dergelijke, maar daar nemen critici geen genoegen mee.

Neocommunisten aan de macht

“Ik denk dat een heel groot deel van de mensen die in de maatschappelijke bovenlaag zitten in ons land en in de hele Westerse wereld… misschien noemen ze zichzelf liberaal of christendemocraat of sociaaldemocraat… maar in hun hart zijn het eigenlijk communisten. Het zijn globalisten en het zijn communisten,” ging Baudet verder.

Maar geeft hij de moed dan ook op? Het antwoord daarop is een volmondig neen. Want zoals hij zijn toehoorders ook uitlegde, er zijn wel degelijk manieren om terug te vechten. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 kunnen de krachten die zich hardmaken voor vrijheid een overwinning boeken en zo alsnog die hele Great Reset van de “neocommunisten” tegenhouden.