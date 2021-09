Strijd zij aan zij met De Dagelijkse Standaard tegen neocommunisme, de Great Reset, en coronadictatuur!

Het is zover. We staan op een kruispunt. Óf we strijden nu vol voor onze vrijheid, óf geven onszelf en ons land over aan de neocommunisten en hun Great Reset. Wij van De Dagelijkse Standaard weten waar we staan. Wíj́ geven ons niet over. Nu niet. Nooit niet. Wij strijden voor onze vrijheid. Desnoods gaan we ervoor ten onder. Denk jij daar net zo over? Steun ons dan! Alleen samen kunnen we deze strijd winnen.

De strijd die De Dagelijkse Standaard voert tegen het partijkartel is steeds belangrijker aan het worden. Want steeds meer mensen zien welke kant het opgaat met ons land. Er wordt een oorlog gevoerd tegen boeren. Ouderen met een eigen woning krijgen te horen dat ze op moeten zouten en ‘kleiner’ moeten wonen. In naam van de Great Reset en coronafascisme worden onze grondrechten op ongekende schaal geschonden.

De Dagelijkse Standaard weigert dit te accepteren. Wij staan pál voor onze grondrechten en onze vrijheid. Maar dat kunnen we alleen met jouw steun doen. Samen staan we sterk. Alleen staan we zwak.

Steun De Dagelijkse Standaard daarom! Dat kan snel en simpel via het oerNederlandse BackMe. Het liefst hebben we het natuurlijk dat je maandelijks wat geld naar ons overmaakt – daar krijg je dan ook leuke dingen voor terug. Aan het einde van dit jaar organiseren we voor grotere sponsors (10 euro per maand of eenmalig 250 euro) een borrel. En rond de Kerstdagen doen we zelfs een diner voor nóg grotere sponsors: 25 euro per maand of 500 euro eenmalig.

Niet om je om te kopen, maar als dankje. Omdat dit onze manier is om bedankt te zeggen én om een hechte band op te bouwen met jullie, de mensen die ons daadwerkelijk lezen, en die samen met ons de strijd aangaan.

Dus. Strijd samen met De Dagelijkse Standaard tegen de Great Reset, tegen de neocommunisten, tegen de coronadictatuur, en juist vóór de grondrechten die van óns zijn, wat het partijkartel daar ook van moge denken.