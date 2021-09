Kabinet voert totale oorlog tegen onze boeren: ‘Veel strengere nitraataanpak komt eraan’

We wisten al dat het kabinet Rutte III boeren de oorlog heeft verklaard, maar VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie doen daar nu nog even een schepje bovenop. Want opeens wordt er ook gekeken naar “nitraat” als middel om het boerenbedrijf om zeep te helpen. Het is ronduit misdadig, wat er gebeurt.

Het was al vreselijk voor boeren, de afgelopen tijd. Ze worden systematisch kapotgemaakt met allerlei belachelijke “stikstofregels.” Er wordt zelfs gesproken over het onteigenen van onze boeren. En de veestapel moet gedwongen ingekrimpt worden. Boeren worden écht onder vuur genomen. Daarbij worden ze ook nog eens verraden door hun oude bondgenoot, het CDA. Het is verschrikkelijk.

Hoewel al die zaken al erg genoeg zijn is het kabinet nog niet eens klaar. Want De Telegraaf bericht nu dat er ook een strengere nitraataanpak op handen is. Het zogenaamde doel is om de ‘waterkwaliteit rond landbouwgronden te verbeteren.’ Maar iedereen weet waar het ’t kabinet écht om gaat: het vernietigen van de boeren.

Actieprogramma Nitraatrichtlijn

“In het zogeheten ’actieprogramma Nitraatrichtlijn’ is bepaald dat Nederlandse boeren vanaf volgend jaar veel meer moeten doen om het grond- en oppervlaktewater schoon te houden,” aldus de krant voor wakker Nederland. Zo moeten boeren gewassen telen die voorkomen dat meststoffen in grond- en oppervlaktewater terecht komen.

Maar ook dat is niet alles. Oh nee. Het gaat veel verder. “Daarnaast komen er dwingende verplichtingen voor boeren om zogeheten ’bufferzones’ langs hun akkers en sloten te maken. Dat zijn stroken van twee tot vijf meter breed die niet bemest mogen worden of besproeid met bestrijdingsmiddelen.”

Logischerwijze is boerenorganisatie LTO woedend. “Het zijn zware maatregelen waarvan de economische impact nog niet is onderzocht,” stelt een woordvoerder. En dat vinden ze dus niet fijn.

Oorlog tegen boeren

Als je alles van de afgelopen tijd met elkaar combineert – stikstof, onteigening, krimp veestapel, nitraat – dan kan je maar tot één conclusie komen: het kabinet voert een ongelooflijk harde oorlog tegen de boeren in ons land. Het is een atoomoorlog, eentje die gaat over het voortbestaan van de boerenstand of de totale vernietiging ervan.

Dit is een absolute oorlog. En het wordt tijd dat Nederlanders het beseffen – en het opnemen voor de boeren die onze hulp zo duidelijk nodig hebben.