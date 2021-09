Video! Kijk hoe Gideon van Meijeren (FVD) het CDA ontmaskert als anti-boerenpartij

Vandaag zocht Gideon van Meijeren (FVD) de confrontatie op met het CDA. Het onderwerp? De onteigening van boeren. Het kabinet heeft wat dat betreft bijzonder onzalige plannen. En dus wilde Van Meijeren dat daar een debat over zou plaatsvinden. Maar toen hij dat debat aanvroeg bleek opeens dat het CDA – van oudsher de boerenpartij van Nederland – daar geen enkele behoefte aan had. Het CDA verraadt de oude achterban dus totaal.

“We hebben gisteren uit de media moeten vernemen dat dit kabinet – dit demissionaire kabinet, welteverstaan – in het geheim werkt aan communistische plannen om onze boeren te onteigenen,” zei truth-teller Gideon van Meijeren over de walgelijke plannen van Rutte III.

“De Kamer moet daar een debat over voeren,” ging hij vervolgens verder, “voordat er straks een regeerakkoord ligt en alles in achterkamertjes is besloten.”

En toen kwamen de antwoorden van de andere partijen. Het meest opmerkelijke was het ongelooflijke verraad van het CDA. Ja, de SGP was voor, JA21 was voor, BoerBurgerBeweging was voor, de Groep Van Haga was voor… de PVV ook. Maar de zogenaamde “christendemocraten” geleid door politieke klungel Wopke Hoekstra niet. Die zagen er niets in. Want stel je voor dat je het opneemt voor de boeren die het zo ontzettend moeilijk hebben, en die zien dat ze nu gewoon keihard weggepest worden – en straks zelfs onteigend.

Het is eigenlijk natuurlijk ongelooflijk. Het CDA is van oudsher dé plattelandspartij. Boeren stemmen historisch ook fanatiek op die club. En hoe worden ze daar nu voor bedankt door Hoekstra en de zijnen? Op buitengewoon brute wijze. Het is gewoon grof om te zien.

Kijk zelf hoe het CDA de boeren voor eens en altijd verraadt:

🚨 #Boeren onteigenen? #FVD gaat daar nooit mee akkoord! Maar CDA en VVD staan ervoor open. En het demissionair kabinet – dat helemaal geen nieuw beleid mag maken – heeft er een plan voor gemaakt. @GideonvMeijeren vroeg een debat aan over de abjecte plannen van het kabinet. #FVD pic.twitter.com/1FJyok6lCP — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) September 7, 2021