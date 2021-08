Gideon van Meijeren (FVD) gaat los op druk fantaserende NOS: “Fake news!”

Forum voor Democratie Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren is helemaal klaar met de NOS. Want de staatsomroep doet net alsof er verschillende redenen zijn waarom hij “onderzocht” wordt door de integriteitscommissie van de Kamer. Onzin, zegt Van Meijeren. Dat is de énige reden. Dat de NOS iets anders beweert is simpelweg “fake news!”

FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren is razendsnel naam voor zichzelf aan het maken in Den Haag. Niet zo gek, want deze jongeman is écht niet op zijn mondje gevallen. Zo ging hij eerder op schitterende wijze de confrontatie aan met premier Mark Rutte. Ja, hij sloopte de VVD’er toen werkelijk.

Omdat hij het zo goed doet proberen de linkse mainstream media hem natuurlijk te beschadigen. Dat doen ze nu met een beetje hulp van de vrienden van de integriteitscollege van de Kamer. Die “onderzoeken” namelijk een vre-se-lijk incident. Een schokkende gebeurtenis.

Welke? Nou, Van Meijeren feliciteerde collega-FVD’er Simone Kerseboom met haar maiden speech, en daarbij gaf hij haar drie kussen. Je zou denken: een volstrekt normale manier om met elkaar om te gaan. Ah, ja, natuurlijk. En als de camera’s niet meekijken doen andere Kamerleden dit ook. Maar nu stond de camera er wél op, en oh jongens, wat was iedereen boos!

Achterlijk genoeg wordt die gebeurtenis nu dus onderzocht. Natuurlijk erkennen Van Meijeren en Kerseboom het gezag van het college niet. Ze willen daar niet aan meewerken, want ze vinden het volkomen terecht belachelijk.

Maar wat is nou zo interessant? Nou, dat is dat de NOS in haar berichtgeving net doet alsof Van Meijeren voor méér onderzocht wordt dan de drie kussen. “De twee zijn uitgenodigd voor een gesprek begin september, na een aantal klachten over het overtreden van de coronaregels, maar gaan daar niet op in,” aldus de NOS. “Van Meijeren zegt op Twitter dat de klachten onder meer gaan over de manier waarop hij Kerseboom feliciteerde met haar maidenspeech als Kamerlid. Hij gaf haar drie zoenen, wat in coronatijd volgens de gedragscode niet is toegestaan.”

“Onder meer gaan”? Oh. Dus er is meer?

Nee, zegt Van Meijeren terecht woedend. Want ja, de NOS impliceert weliswaar dat er meer aan de hand is, maar dat is onjuist.

“Ik zeg helemaal niet ‘onder meer’,” aldus Van Meijeren op Twitter. “De klachten gaan UITSLUITEND daarover.”

“Smerige manier van de NOS (fake news!) om te doen alsof er meer aan de hand is,” sluit hij zijn woedende tweet terecht af.

"Van Meijeren zegt op Twitter dat de klachten onder meer gaan over de manier waarop hij Kerseboom feliciteerde […]" Ik zeg helemaal niet 'onder meer'. De klachten gaan UITSLUITEND daarover. Smerige manier van de NOS (fake news!) om te doen alsof er meer aan de hand is. https://t.co/YFOPab49yM pic.twitter.com/Ju91yMEaO3 — Gideon van Meijeren (@GideonvMeijeren) August 11, 2021

Dit is hoe de NOS FVD-Kamerleden probeert te framen. Het is misselijkmakend. En ze doen het stééds weer. Goddank dat die FVD’ers daar niet van onder de indruk zijn en keihard terugslaan!