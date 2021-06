Filmpje! Simone Kerseboom (FVD): ‘Stalin zou jaloers zijn op de totalitaire autoritaire linkse woke-ideologie’

Zo! Voor de camera van Omroep ON! gaat FVD-Kamerlid Simone Kerseboom hélémáál los op woke. Want, stelt zij, eigenlijk is het “een totalitaire linkse ideologie waar Jozef Stalin jaloers op zou zijn.”

“Op zijn méést onschuldig is woke gewoon alertheid op sociale en raciale discriminatie en onrechtvaardigheid,” aldus Kerseboom. “Maar wat we gezien hebben in de praktijk is dat wokeness een totalitaire en autoritaire línkse ideologie is waar Jozef Stalin jaloers op zou zijn.”

“Als we kijken naar voorbeelden van wokeness,” gaat ze verder, “dan hebben we het veranderen van woorden, blanke mensen worden witte mensen, slaven worden tot slaaf gemaakte mensen, bij de NS wordt ‘dames en heren’ ‘beste reizigers’ genoemd. Maar wat nog gevaarlijker is dan het veranderen van woorden, is de hysterische reactie van hypersensitieve woke-activisten dat overgaat in cancel-culture.”

“Daar zit het echte gevaar,” legt ze vervolgens helemaal juist uit. Die woke-activisten “hebben natuurlijk enorm veel macht verworven de laatste paar jaar, binnen de instituten, door hun links beleid. Wat er dan gebeurt is, dat als je buiten die woke-ideologie stapt – ik wil het bijna noemen, een agressieve wokery – dan word je aan de Twitter-schandpaal genageld, je werkgever wordt erbij betrokken, en je kunt je baan verliezen. Mensen worden daar bang voor.”

Daar valt natuurlijk helemaal niets op aan te merken. Dat is precies wat woke is. Het is een ultra-totalitaire ideologie – onze vrienden van oud-links zouden het ironisch genoeg ongetwijfeld fascistisch! noemen – die geen enkele vorm van tegenspraak duldt. Als je in de oude waarden gelooft van de Nederlandse cultuur moet je kapot worden gemaakt, aldus woke-activisten. Ga je niet mee in de BLM-zelfhaat? Weg met je! Waag je vast te houden aan de traditionele christelijke waarden? Cancelen die hap!

Ze zetten je nog net niet op de trein naar de goelag. Maar je wordt wel koud gesteld, wordt ontslagen als je ergens werk hebt, en wordt zwartgemaakt zodat je in de toekomst ook geen baan meer kan vinden.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Woke is al met al een groot gevaar voor onze vrijheid. Goed dat Kerseboom daarmee resoluut afrekent!