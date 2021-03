Column Jan Roos: De mainstream media vinden verkiezings-fake news geen probleem, als het maar voor de goede zaak is

In zijn laatste column voor de Tweede Kamerverkiezingen beschouwt Jan Roos de wisselwerking tussen de geschreven media en politieke partijen. Er wordt een hoop geframed en, wat hem betreft, zelfs fake news gepubliceerd. De PvdA werd voorheen op handen gedragen, en nu probeert de pers Kaag er doorheen te drukken. Maar ook op de rechtse pers heeft Jan het nodige commentaar…

Het is niemand ontgaan dat de verkiezingen eraan komen. Dan zijn er altijd de bekende tradities. We worden doodgegooid met allerlei sturende peilingen, die gebaseerd zijn op een paar mensen die een lijstje invullen. Iedereen zet opeens een grote mond op om aan te tonen dat ze echt heel erg uitgesproken zijn om een dag na de verkiezingen al die stoere praatjes weer voor vier jaar in een lade te schuiven. En natuurlijk het gemanipuleer van de mainstream media. En dan heb ik het niet zozeer over het in de hoek zetten van rechtse partijen. Dat gebeurt altijd al. Alles wat rechtser is dan de VVD is heel eng en moet vooral bestreden worden, aldus de jongetjes en de meisjes die zichzelf journalist durven te noemen. Nee, het gaat mij vooral over hoe de media sturen op links, hun eigen politieke kleur.

We kunnen ons allemaal nog herinneren dat de Volkskrant steeds met een pro-PvdA nieuwsartikel kwam in de laatste week van de verkiezingen. Achteraf bleken ze vaak niet waar, maar fake news is geen probleem als het voor “de goede zaak” wordt aangewend. Zo schreef de krant in 2006, net voor de dag waarop we mochten stemmen, dat Nederlandse militairen Irakezen zouden hebben gemarteld. Dat hielp de Partij van de Arbeid. Maar pas na de verkiezingen zou hoofdredacteur Peter Broertjes, later bedankt met een burgemeesterspost in Hilversum namens de partij, de term martelen betreuren. Zo zijn er nog een reeks van dat soort publicaties geweest die geheel toevallig precies op het juiste moment over het juiste onderwerp gingen en altijd in het voordeel van de PvdA.

Ook bepalen de media altijd wie hun linkse voorkeur krijgt. Zo werd SP-lijsttrekker Roemer in 2012, toen hij heel hoog in de peilingen stond en het zou opnemen tegen Rutte, totaal gesloopt door de linkse pers. Daardoor werd Diederik Samsom (PvdA) opeens de uitdager van de VVD-premier. Totaal gemanipuleerd.

Dat zie je ook in 2021 weer gebeuren. Nu is Kaag (D66) de favoriet van de media. Overal wordt de totaal kansloze vrouw gebombardeerd tot de nieuwe premier. Hoe dat zou moeten met een schamele 15 zetels wordt er niet bij vermeld. Maar dat zij de eerste vrouwelijke minister-president wordt staat al vast. Slachtoffer in deze strijd is Jesse Klaver geworden. Hij wordt aangevallen door de NOS en Nieuwsuur alsof hij rechts is. Op de Hilversumse burelen is namelijk besloten dat hij moet bloeden voor het succes van Kaag.

Overigens moeten we wel eerlijk zijn. Aan de rechterkant is het niet veel anders. In het flutartikel op deze website dat Code Oranje niet rechts zou zijn vanwege nummer vier op de lijst ‒ Ruud Koornstra ‒ staat louter nonsens. Volgens het stuk zou hij klimaatwaanzinnige zijn en een extreemlinkse klimaatkoers willen varen met de partij. Allemaal lulkoek eerste klas. Want als je de klimaatplannen van Code Oranje leest staat daar gewoon in dat zij de Klimaatwet en het Klimaatakkoord afwijzen, willen stoppen met de bouw van windmolens en beginnen met kernenergie. Dat is precies was Forum voor Democratie ook wil. Dus wat nou links?

Overigens moet de Dagelijkse Standaard wel eerlijk zijn: ze staan op de loonlijst van FVD, dus dat zal dan wel de reden zijn van dit fake news-bericht. En nu we toch bezig zijn: wanneer komt eens naar buiten dat de leider van de vrijheidskaravaan om mijn ontslag heeft gevraagd bij deze site vanwege kritiek op zijn radicale clownsclub?