LOL! Schouten vindt het jammer dat plannen voor onteigenen boeren is gelekt

Demissionair minister Carola Schouten (Landbouw) erkent dat het kabinet plannen heeft om boeren te onteigenen om zo de stikstofcrisis op te lossen. “Tot mijn spijt zijn deze plannen gelekt”, zegt ze vandaag in de Tweede Kamer.

Hier hebben de boeren dus echt helemaal niets aan. Zij zitten al jarenlang in spanning en onzekerheid. En het enige wat Schouten zei, de minister die zei voor hen op te willen komen, is dat het spijtig is dat de plannen zijn gelekt…

Schouten dekt zichzelf vervolgens in door te zeggen dat er nog niets zeker is en dat het gewoon één van de scenario’s is waar het demissionaire kabinet rekening mee houdt. De boeren kunnen echter wel op hun klompen aanvoelen wat dit in de praktijk gaat betekenen.

Het demissionaire kabinet werkt altijd op deze manier. Eerst komen er vage insinuaties voor een bepaald beleid, die vervolgens leiden tot ‘proefballonetjes’. Hierdoor ontstaat dan weer enorme ophef, waardoor de plannen mogelijk worden afgezwakt. In de tussentijd werkt men die plannen gewoon alsnog verder uit. En zodra er wat lekt, wat nogal vaak gebeurt bij dit demissionaire kabinet, dan wordt het gevreesde plan vermengd met een aantal andere opties. Maar uiteindelijk blijken die andere opties dan niet voldoende voor het demissionaire kabinet en gaat men alsnog over tot de meest verschrikkelijke optie, in dit geval het onteigenen van boeren. Dat blijkt ook wel uit het volgende citaat:

“Tot nu toe benadrukte het kabinet altijd dat boeren vrijwillig konden stoppen. Die vrijwilligheid leek een harde eis van coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie. Maar in de nieuwe scenario’s worden miljarden euro’s apart gezet voor onteigeningsprocedures. Boeren die tegen hun zin worden onteigend, krijgen fors meer geld dan boeren die vrijwillig afstand doen van hun bedrijf”, stelt het AD.

Reken er dus maar op dat er gewoon flink onteigend gaat worden. Werkelijk schandalig.