Caroline van der Plas is woest op boeren-hatend kabinet: “Nederland lijkt communistisch te worden”

BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas is helemaal klaar met de oorlog van het kabinet tegen boeren. Het lijkt erop, zegt Van der Plas, dat Nederland onder Rutte III een “communistisch” land aan het worden is. Dat is het natuurlijk precies. De Oekraïense boeren van de jaren 30 van de vorige eeuw kunnen erover meepraten.

Vandaag werd bekend dat het kabinet boeren echt totaal de oorlog heeft verklaard. Het is eigenlijk ongelooflijk, zeker gezien het feit dat Nederland echt een boerenland is, maar het kabinet wil het land van boeren mogelijk onteigenen. Je moet je dat eens voorstellen. Een land dat groot is geworden op de veehouderij, door melk, door yoghurt, door de agricultuur… dat land vertelt boeren nu dat ze moeten opzouten. En bereidt zich zelfs voor op het afpakken van land. Sorry, ik bedoel afkópen.

Van der Plas: communisme

BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas is hier ook van op de hoogte gesteld. En ja, ze is woedend. “NL lijkt wel communistische staat aan het worden,” schrijft ze op Twitter dan ook. “Eerst vaccinatiedrang die op vaccinatiedwang gaat lijken en nu onteigenen van boeren: mensen die onze 1e levensbehoefte maken.”

Dat is allemaal al erg genoeg, maar het wordt nog erger, redeneert ze, als je bedenkt dat dit kabinet demissionair is. Oh ja, en dat het allemaal ook nog eens gebeurt, precies één dag na het “stikstoffeest” van de Grand Prix in Zandvoort. Want ja, daarmee heeft ze natuurlijk wel een punt. Boeren wordt hun land ontnomen, maar er kon wel een Grand Prix georganiseerd worden. Toen maakte de stikstofuitstoot even niet uit.

NL lijkt wel communistische staat aan het worden. Eerst vaccinatiedrang die op vaccinatiedwang gaat lijken en nu onteigenen van boeren: mensen die onze 1e levensbehoefte maken. En dat allemaal door demissionair Kabinet. En 1 dag na stikstoffeest Formule 1 https://t.co/O6u5lRNIYW — Caroline van der Plas (@lientje1967) September 6, 2021

Oekraïene koelakken

Natuurlijk heeft ze helemaal gelijk. Zoals het Burger Comité EU terecht stelt lijkt het onteigenen van boeren verdomd veel op wat de Soviet Unie de koelakken heeft aangedaan een eeuw geleden. Die “koelakken” waren onafhankelijke boeren. Zij werden bewust – systematisch! – kapotgemaakt door de Sovietstaat. Onteigend. Grote “community farms” werden ervan gemaakt.

Boeren onteigenen doet toch wel heel erg denken aan de uitroeiing van de koelakken in Oekraïne een eeuw geleden. Waar halen deze mensen hun mosterd? https://t.co/1kuSxjgiod — Burgercomité-EU (@burgercomiteeu) September 6, 2021

Oh ja. En zij die de geschiedenis kennen zullen daarbij opmerken dat het resultaat hiervan een vreselijke hongersnood was die aan miljoenen Oekraïeners het leven kostte. Maar ja. Dat zijn van die details waar niemand iets mee heeft. Toch?

Dus ja, de verwijzing van Caroline van der Plas naar het communisme in verband met de onteigening van boeren is helemaal terecht. Iets anders kan ik er niet van maken. Hoe frustrerend dat ook is.

