Kabinet gaat vól oorlog voeren tegen boeren: ‘Vergevorderde kabinetsplannen voor onteigenen boeren’

Zo. Eindelijk is het dan zover. Het heeft even geduurd, maar stapje bij stapje kwam dit punt dichterbij. Nu zijn we er. Waar? Nou, bij de oorlog die het kabinet vanaf nu vól gaat voeren tegen de boeren. Er liggen namelijk vergevorderde kabinetsplannen voor (land-)onteigening van boeren. Dat gaat dan allemaal gebeuren in naam van de stikstofcrisis.

Het is het NRC dat vandaag met het nieuws komt wat het kabinet van plan is. En ja, het is schokkend – hoewel niet verrassend. Want wij van rechts zagen dit natuurlijk al langer aankomen.

Twee plannen

Op dit moment liggen er twee plannen. Daarbij is de invalshoek: als niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. In het eerste geval koopt Vadertje Staat productierechten van veehouders op en onttrekt die vervolgens aan de markt. Kostenplaatje: 9 miljard euro.

Het tweede plan gaat nóg verder (en dat wordt uiteindelijk natuurlijk sowieso gedaan): het land van de boeren wordt opgekocht. Oftewel, onteigend. Of ze dat nou willen of niet, ze gaan hun land inleveren onder dit plan. De totale kosten hiervan? 17 miljard euro + een enorme inbreuk op de eigendomsrechten van boeren.

Natuurlijk is er nog niks besloten, aldus het kabinet. Maar gek genoeg zijn de scenario’s al wel helemaal doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving. Met andere woorden, ze weten wat de impact is, de plannen liggen klaar… het hoeft alleen nog maar even officieel aangekondigd te worden.

Oorlog

Dit is niets meer of minder dan een oorlog van het kabinet tegen Nederlandse boeren. Het is ongelooflijk dat we dit moeten meemaken, maar zij die ook maar een beetje opletten konden dit al jarenlang zien aankomen. De manier waarop het vreselijke partijkartel over boeren spreekt is immers al jaren ontzettend negatief. Ze werden ook al een tijdlang weggepest – wegpesten is bijna altijd de laatste stap voor wegdwingen.

De boeren moeten zich voorbereiden op de strijd van hun leven. Want het is nu einde oefening voor ze als ze dit accepteren.