FVD veroordeelt onzalig plan om land boeren te onteigenen: ‘De stikstofcrisis bestaat niet!’

Het uitkopen van boeren kan volgens “experts” de stikstofuitstoot drastisch verlagen. Dit betekent dus dat hun land wordt ingepikt door de staat. Die kan er dan leuk woonwijken op neerzetten, ofzo. Forum voor Democratie is woest. Want, zegt FVD terecht, er ís helemaal geen “stikstofcrisis.”

De stikstofcrisis is een verzonnen crisis. De natuur heeft stikstof nódig. Als er te weinig stikstof in de lucht zit is dat ontzettend slecht voor bomen en planten. Maar toch moeten wij geloven dat er tegenwoordig een “stikstofcrisis” is; dat stikstof “slecht” is voor “het klimaat,” en dat wij als Nederland zijnde dat globale “probleem” maar even moeten oplossen.

Zo komen “experts” nu met een plan om boeren massaal uit te kopen, zodat hun grond niet langer gebruikt kan worden voor de veehouderij. Want dat is “goed” voor de stikstof: minder dieren houden! Yay!

Forum voor Democratie reageert terecht woedend op dit soort volstrekt belachelijke voorstellen. “De ‘stikstofcrisis’ bestaat niet,” schrijft FVD op Twitter, “en boeren gedwongen onteigenen is communistisch.” De partij “wil niet dat Nederland één grote stad wordt en ons boerenland ingenomen wordt door windmolens en azc’s. Wij staan achter de boeren!”

De “#stikstofcrisis” bestaat niet en boeren gedwongen onteigenen is communistisch. #FVD wil niet dat Nederland één grote stad wordt en ons boerenland ingenomen door windmolens en azc’s. Wij staan achter de boeren! pic.twitter.com/17CkSeE6fM — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) August 30, 2021

Nepcrises als aanval op Nederland

Wat we onszelf tegenwoordig aandoen in Nederland is ongekend. Met de “coronacrisis” laten we ons alle vrijheden die we altijd koesterden afpakken. Sterker nog, een deel van de bevolking gaat nog verder dan het “tolereren.” Deze mafketels pleiten actief voor het afschaffen van onze rechten. Als je wilt weten hoe het toch kon gebeuren dat de nazi’s zo ongekend hard toesloegen in de jaren dertig hoef je alleen maar naar het wangedrag te kijken van deze vrijheidshatende groep Nederlanders.

Maar daar komt de niet-bestaande stikstofcrisis dus nog eens bij. Uit naam van “stikstofbestrijding” en “het klimaat” dreigen we gewoon oer-Nederlandse boeren eruit te flikkeren. Nederland ís een boerenland. Iedere buitenlander die aan Nederland denkt ziet ellenlange weilanden met grote, goed gevoede koeien (met name). Maar ook dát moet kapot van de boven-ons-gestelde autoritaire mini-dictators.