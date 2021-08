Gideon van Meijeren (FVD) staat pal voor de boeren: ‘Boeren worden weggepest!’

Forum voor Democratie-Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren heeft zich op Twitter uitgesproken over de belachelijke uitspraak van de rechtbank Overijssel die er feitelijk op neerkomt dat koeien de wei uitgeprocedeerd worden. “Onze boeren worden weggepest,” schrijft Van Meijeren, om hun velden vervolgens te bedekken met zonnepanelen en andersoortige linkse hobby’s.

Gideon van Meijeren is waanzinnig snel naam voor zichzelf aan het maken in de politiek. Zijn mooiste optreden zover was een epische confrontatie met Mark Rutte. Hij confronteerde de premier toen met een brief die Rutte zelf gestuurd had aan WEF-baas Klaus Schwab om hem te bedanken voor zijn “inspirerende” boek Covid-19: The Great Reset. Rutte ontkende dat boek te kennen. Nou, dat was een leugen die hem duur kwam te staan.

Dat debat tussen Van Meijeren en Rutte was zó gaaf om te zien, dat zelfs Australische media er aandacht aan besteedden. Well done Mr. Van Meijeren.

Hoe dan ook, Gideon richt zijn pijlen nu op de belachelijke manier waarop onze rechterlijke macht, zogenaamde groene organisaties, en natuurlijk ook onze overheid zelf omgaan met onze boeren. Dit omdat de rechtbank in Overijssel een uitspraak heeft doen uitgaan waarin gesteld wordt dat bemesten en beweiden vergunningplichtig is en dat de gemeente dit actief moet handhaven. Ja, ook als dat “disproportionele druk” legt op de ondernemer.

Eigenlijk komt dit gewoon neer op de introductie van een weibewijs. Te gestoord voor woorden natuurlijk.

Dat vindt Van Meijeren ook;

Koeien worden de wei uit geprocedeerd. Onze boeren worden weggepest, om plaats te maken voor megawindturbines en zonnepaneelvelden. Onder het mom van de grote leugen dat dit in het belang van de natuur of het klimaat zou zijn. Wie gelooft dit nog?#FVDhttps://t.co/deQGB2sCQQ pic.twitter.com/W47REokpVR — Gideon van Meijeren (@GideonvMeijeren) August 3, 2021

“Koeien worden de wei uit geprocedeerd. Onze boeren worden weggepest, om plaats te maken voor megawindturbines en zonnepaneelvelden,” schrijft Van Meijeren op Twitter. “Onder het mom van de grote leugen dat dit in het belang van de natuur of het klimaat zou zijn. Wie gelooft dit nog?”

Het bijgaande plaatje zegt eigenlijk alles, want dit is precies wat er gebeurt. In naam van “de natuur” wordt de natuur totaal kapotgemaakt. Gras en bomen worden vervangen door zonnepanelen en windmolens. De hele natuurlijke omgeving wordt artificieel. Een industriecomplex. En dat noemen ze dan “groen beleid.”

Laat er geen misverstand over bestaan: het hele kartel wil de boer inderdaad wegpesten uit ons land. Het idee is dat voedsel en dergelijke in andere landen geproduceerd kan worden, terwijl Nederland zich toelegt op het zijn van een diensteneconomie; high tech, ultra-‘modern.’ We zien deze agenda nu voor onze ogen geïmplementeerd worden.