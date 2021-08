Australische media gaan los op Rutte: ‘Hij liegt tegen de globalistische elites óf tegen het volk’

In de Nederlandse media is er maar weinig aandacht voor het feit dat Mark Rutte een historische leugenaar is. Maar er is hoop. Want Australische media zijn niet te beroerd om het liegebeestje bij zijn naam te noemen.

Sky News-presentator Rowan Dean is he-le-maal klaar met politici die overduidelijk liegen over de plannen voor onze toekomst. Ruggengraatloze politici die doen wat de globalistische elites willen maar vervolgens tegen hun volk doen alsof ze van niets weten “liegen ofwel tegen die elites of tegen óns,” het volk zei Dean op de Australische TV.

Daarbij focuste hij zich op Mark Rutte. Hij deed dit naar aanleiding van de schitterende confrontatie waar wij al eerder over schreven tussen de premier en Forum voor Democratie-Kamerlid Gideon van Meijeren.

Van Meijeren, zei Dean, “mangelde” Rutte “op briljante wijze” vanwege diens banden met Klaus Schwab, het World Economic Forum en de Great Reset. Tijdens het debat over de Great Reset vroeg Van Meijeren Rutte naar diens mening over het boek Covid-19: The Great Reset, van Schwab. Rutte zei daar nooit van gehoord te hebben, van dat boek. Maar wat bleek? Van Meijeren had een brief in handen, van Rutte zelf, waarin die Schwab bedankte voor het geweldige boek, met zo’n fantastische toekomstvisie voor de mensheid.

Ja, ja, schreef Rutte, hij had ervan genoten. Jaja, met dat boek in de hand kunnen we Build Back Better na de coronacrisis enzo.

“Waar hebben we dat eerder gehoord?” vroeg Dean hardop. “Oh, nou gewoon van elke globalistische linkse klimaatgekkie in de wereld!”

Tijdens die confrontatie over dit boek beweerde Rutte vervolgens dat hij het boek niet gelezen had, maar gewoon vriendelijk wilde zijn tegen Schwab. Dean vond de reactie van Van Meijeren daarop geweld. Die concludeerde toen namelijk dat dit betekende dat Rutte ofwel tegen hem loog, ofwel tegen Schwab.

“Wat een geweldige metafoor,” zei Dean. “Net als elke andere ruggengraatloze zogenaamd rechtse liberaal slijmt Rutte bij de globalistische elites maar doet hij vervolgens tegen ons net alsof hij van niets weet. Maar zoals Van Meijeren uitlegde betekent dit eenvoudig weg dat ze ofwel tegen ons liegen, ofwel tegen de elites.”

Krijgen wij ook zulke uitgesproken media in Nederland? Op tv?