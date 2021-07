Gideon van Meijeren (FVD) veegt de vloer aan met Rutte en koning: ‘Aanslag Peter R. de Vries had niets te maken met journalistiek’

Forum voor Democratie-Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren vindt het ongekend dat zowel premier Mark Rutte áls koning Willem-Alexander de brute aanslag op Peter R. de Vries aangrepen om critici van journalisten monddood te maken. Want, zegt Van Meijeren terecht, de hoogste baas bij het OM geeft nu aan dat het vrijwel zeker om een afrekening ging omdat De Vries MocroMaffia-kroongetuige Nabil B. vertegenwoordigde. Zijn journalistieke werk stond er los van.

Na de aanslag op Peter R. de Vries schreven wij al dat het geen aanval op de journalistiek was, zoals het partijkartel én met het mediakartel ons wilden doen geloven, maar een aanval op de rechtsstaat. Want de kans was natuurlijk gigantisch groot dat maffiabaas Ridouan Taghi of één van zijn luitenanten erachter zat, omdat De Vries was begonnen te werken met Nabil B., de kroongetuige van het OM in de zaak tegen Taghi.

Nou, die lezing wordt nu bevestigd door Gerrit van der Burg, de hoogste baas van het Openbaar Ministerie. Bij Nieuwsuur liet Van der Burg gisteren weten dat de lafhartige liquidatie “waarschijnlijk eerder te maken met het feit dat hij dienstbaar was aan betrokkenen in een strafproces, dan met zijn werk als journalist.” “Het lijkt zeker geen toeval dat De Vries is vermoord,” gaat hij verder.

Forum voor Democratie-Kamerlid Gideon van Meijeren kaart dit terecht aan op Twitter, en eist daarbij rekenschap van zowel minister-president Mark Rutte als koning Willem-Alexander. Die politiseerden de aanslag immers meteen, en deden net of het een aanslag was op de journalistiek. Oh ja, al die critici van de mainstream journalistiek waren er eigenlijk debet aan! Mediacritici moeten zich kapotschamen! Ze zetten aan tot haat! En zijn eigenlijk – letterlijk! – levensgevaarlijk bezig!

“De dood van Peter R. de Vries heeft volgens de hoogste baas van het OM waarschijnlijk niets te maken met zijn werk als journalist,” schrijft Van Meijeren op Twitter. “Terwijl de minister-president en de Koning daar nog wel zo zeker van waren. Ze wisten niet hoe snel ze de zaak moesten politiseren.”

Hij heeft daar maar één beschrijving voor: “Zeer afkeurenswaardig.”

Zo is het maar net, natuurlijk. En het is een heel helder teken van de tijd waarin we leven. Het Kartel – zowel het mediakartel als de politiek – kent al lang geen schaamte meer. Alles en iedereen wordt aangegrepen om censuur te plegen, om critici weg te zetten als “gevaarlijk,” en om het narratief vastgesteld door de overheid door onze strot te duwen.

De moord op Peter R. de Vries is vreselijk. Niet omdat het een aanslag op de journalistiek was, maar omdat het een rechtsstaat ondermijnende aanslag was… en omdat het een onschuldige burger zijn leven verloor door toedoen van de MocroMaffia. Dát is het verhaal. Al het andere is gedraai, gespin, en zelfs goedkope propaganda bedoeld door Het Kartel om de eigen macht te vergroten, en critici in het verdomhoekje te duwen.