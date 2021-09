Boeren witheet over plan verplichte onteigening: ‘Absoluut onbespreekbaar’

Boeren voelden natuurlijk al langer aan dat het demissionaire kabinet ze in het vizier had, maar nu het plan voor verplichte onteigening is uitgelekt is de woede pas écht groot. Ondanks alle maatregelen die zij hebben moeten nemen om de stikstofuitstoot terug te dringen en de klimaatdoelen te halen, is de bestaanszekerheid nog steeds in het geding.

De boerderijen moesten groener. De veestapel moest worden teruggedrongen. Vervolgens was er weer gedram over de stikstofuitstoot. Elke keer wordt er wel iets verzonnen om ervoor te zorgen dat de boer het weer nét even moeilijker krijgt dan het jaar ervoor. Langzaam maar zeker geven ze het dan uiteindelijk op. De één laat zich uitkopen en de ander ziet helemaal geen uitweg meer (zie: De Telegraaf).

En de boeren die het wél al die tijd vol hebben kunnen houden, hebben moeite met het vinden van iemand die het (familie-)bedrijf over wil nemen. En neem het die boerenzoons eens kwalijk, want ‘gewoon’ een boerderij runnen is niets minder dan een bittere strijd geworden.

Dit is de reden dat die boeren zijn gaan protesteren. Dat ging niet om een enkele maatregel, maar om een aaneenschakeling van maatregelen die ervoor heeft gezorgd dat de Nederlandse boer geen boer meer kan (mag) zijn.

En waarom? Omdat de boeren veel grond bezitten en het demissionaire kabinet zichzelf een wooncrisis heeft bezorgd. Men beweert wel dat het om stikstofuitstoot gaat, maar zodra er is begonnen met de onteigening van boeren kun je er donder op zeggen dat er flink gebouwd zal gaan worden.

Daarom wordt dat mantra van die miljoen woningen ook steeds herhaald, terwijl er niet wordt gedacht aan hoogbouw in de grote steden. Appartementen leveren namelijk niet zoveel op, maar de verkoop van onteigende grond en de bouw van ruime (vrijstaande) woningen? That’s where the money’s at. De boeren hebben dat allang door, nu de rest van Nederland nog.