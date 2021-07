CDA gooit boeren definitief voor de bus: ‘Het krimpen van de veestapel is onvermijdelijk, status quo moet worden doorbroken’

Het CDA heeft definitief duidelijkheid gegeven: de partij is niet langer een pro-boerenpartij. Na lang wikken en wegen erkent de partij voor de eerste maal dat de inkrimping van de veestapel in Nederland onvermijdelijk is. Voor wie nog enige hoop had in de partij als belangenbehartigers van Nederlandse boeren kan de club definitief vaarwel wensen. Boeren zullen in de toekomst toch echt hun steun moeten gaan zoeken bij andere partijen.

Vlak voor het uitbreken van een nieuwe golf aan boerenprotesten laat het CDA eindelijk haar ware gezicht zien. Ze profileren zich nog steeds als een boerenpartij, maar helaas weten de meeste mensen wel beter. Daarom is ook wel zo fijn dat de partij nu zwart op wit heeft staan dat ook zij de status quo willen doorbreken én het daarbij onvermijdelijk achten dat de veestapel op de schop moet.

De partij komt met een nieuwe landbouwvisie, een visie die wezenlijk verschilt van standpunten uit het verleden. Tegenover het AD legt CDA-Kamerlid Derk Boswijk de nieuwe visie uit:

“Krimp van de veestapel is geen doel op zich. Het doel moet zijn: perspectief creëren voor de boeren, en daarmee onze maatschappelijke doelen bereiken. Als ons plan wordt overgenomen, denk ik dat de veestapel vanzelf gaat krimpen. Daar ben ik van overtuigd. Maar dus wél op een manier die perspectief biedt voor boeren.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

‘Perspectief bieden’ is natuurlijk weer zo’n typisch Ruttiaans toverwoord. Het is een holle frase die gewoon neerkomt op het feit dat een bepaalde groep bepaald beleid maar moet gaan slikken. In dit geval dus de Nederlandse boer. Al een tijdje rommelt het tussen de agrarische sector en het CDA. De sector voelt zich niet gehoord door de partij, ondertussen blijven de christendemocraten met droge ogen beweren nog een pro-boerenpartij te zijn. Met deze nieuwe landbouwvisie hebben de laatste twijfelende boeren in ieder geval duidelijkheid gekregen: ze kunnen hun heil beter bij een andere partij zoeken.