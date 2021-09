Neocommunisme in de praktijk: ouderen worden gepusht om hun eigen woning te verlaten, want ‘te groot’

We leven in bizarre tijden. Niet alleen worden boeren binnenkort ongetwijfeld onteigend, maar ook ouderen met een eigen woning moeten eraan geloven. De boven-ons-gestelden hebben namelijk besloten dat hun woning “te groot” voor hen is. En dus moeten ze “plaatsmaken” voor “jonge gezinnen,” en zelf maar in een klein appartementje gaan wonen. Dit is écht neocommunisme in de praktijk.

Als je dacht dat het vrije westen de Koude Oorlog heeft gewonnen heb ik slecht nieuws voor je: uit alle nieuwe ontwikkelingen van de afgelopen paar jaar blijkt dat dit allerminst het geval is. De communisten hebben gewonnen. Zie hoe totalitair de overheid omgaat met corona, hoe er achter de schermen gesproken wordt over het onteigenen van boeren, en dan komt dit er ook nog eens bij.

Het wordt al jaren gezien als deel van de oplossing in de wooncrisis: senioren die hun grote woning inruilen voor een kleiner alternatief, zodat er plek komt voor jonge gezinnen. Die doorstroom komt alleen lastig op gang. Volgens economisch geograaf Petra de Jong moet er meer met de ouderen worden gepraat, en niet over.

Nee, er moet helemaal niet met ouderen gepraat worden. Dit is totale gekkigheid. Deze mensen wonen in een woning – soms gehuurd, maar soms ook een koopwoning! – en zijn tevreden. Ze wíllen helemaal niet “kleiner” gaan wonen. Als ze dat wél willen verkopen ze hun huis of zeggen ze de huur op en vertrekken ze. Punt.

Urgentie

“[Z]olang er geen gevoel van urgentie is, bijvoorbeeld vanwege lichamelijk ongemak, is de noodzaak om te verhuizen niet heel groot,” zegt De Jong.

Ja, dat is nogal wiedes he?! Dat komt omdat die mensen gelukkig zijn! De “noodzaak” is niet-bestaand als ze zich prima redden. Sterker nog, dan vinden ze die ruimte ongetwijfeld juist lékker.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Maar dat boeit de boven-ons-gestelden niet. Zíj́ hebben besloten dat ouderen geen behoefte hebben aan “een grote woning,” en dat is het dan. Dat ze er jarenlang huur voor hebben betaald, dat ze het naar hun zin hebben, dat ze zich prima redden, dat ze hun hypotheek hebben afbetaald, dat het huis van hún is… allemaal volstrekt irrelevante details, aldus de politici die ons land razendsnel veranderen in de Soviet Unie 2.0.

Laat ouderen en hun woning met rust! Nederland wíl geen neocommunistische samenleving. Het eigendomsrecht is onaantastbaar. Als deze gekken zo graag marxisme in de praktijk willen brengen emigreren ze maar lekker naar Noord-Korea. En snel een beetje!