Daar gaan we weer! Half uur na start demonstratie Museumplein grijpt de politie gewelddadig in: ‘Plein is omsingeld, waterkanonnen gebruikt’

Het is ongelooflijk. De Demonstratie op het Museumplein, tegen de volstrekt belachelijke, autoritaire, dictatoriale coronamaatregelen is nog maar een half uur bezig… maar de demonstranten hebben nu al te horen gekregen dat het afgelopen moet zijn. De politie waarschuwt de aanwezige burgers die voor onze vrijheid opkomen zelfs dat er “geweld” gebruikt kan worden.

Telegraaf-journalist Marcel Vink is aanwezig en bericht op Twitter dat de politie nú al ingrijpt. Het is een grof schandaal, maar blijkbaar rollen ze tegenwoordig zo in Nederland. Het recht om te demonstreren is totaal afgeschaft, zéker in de communistische goelag van Femke Halsema.

“De politie gaat optreden en kan geweld gebruiken,” klinkt het uit een megafoon van de politie, aldus Vink. En, merkt hij op, het “aantal busjes van de politie en ME neemt intussen snel toe. Hele plein is omcirkeld met voertuigen inmiddels.”

‘De politie gaat optreden en kan geweld gebruiken’, klinkt het inmiddels uit een megafoon #museumplein — Marcel Vink (@marcelvink888) March 20, 2021

Aantal busjes van de politie en ME neemt intussen snel toe. Hele plein is omcirkeld met voertuigen inmiddels #museumplein — Marcel Vink (@marcelvink888) March 20, 2021

Het waterkanon wordt zelfs al in gereedheid gebracht. Want ja, blijkbaar vinden ME’ers het tegenwoordig fantastisch leuk om met dat wapen – want dat is het – op de eigen, vreedzame bevolking te schieten.

Ook het waterkanon wordt in gereedheid gebracht #museumplein — Marcel Vink (@marcelvink888) March 20, 2021

Die “vervaarlijke demonstranten” zijn zich aan het voorbereiden op een veldslag. Oh nee. Wacht. Dat doen ze niet. Want anders dan de ME en politie zijn zij wél vreedzaam. Wat zij doen? Zingen.

Dat is geen grap. Ze zíngen.

Aanwezigen zingen nu massaal What’s Going on van The Four Non Blondes #museumplein — Marcel Vink (@marcelvink888) March 20, 2021

Die zingende menigte wordt in Amsterdam dus behandeld als een zooitje terroristen… en krijgt zometeen ongetwijfeld weer te maken met keihard politiegeweld.

Want ja, de honden staan ook al klaar om op bevel van hun politiebaasjes demonstranten vol in het been (of elders) te bijten. Vuile kutburgers, die denken dat ze zomaar het recht hebben hun mening te uiten en kritiek te leveren op het overheidsbeleid door middel van een ‘demonstratie!’

Ook honden staan klaar om ingezet te kunnen worden. Ze blaffen al vervaarlijk. Ik zou het risico niet nemen en gewoon luisteren #museumplein — Marcel Vink (@marcelvink888) March 20, 2021

Bij de demonstratie zijn ook veteranen aanwezig. Volgens aanwezigen hebben zij een frontlinie gevormd. Niet om te vechten tegen de ME en politie, maar om klappen op te vangen.

Tussen de demonstranten ook oud militairen die de eerste linie vormen op het #museumplein pic.twitter.com/3MLo3bfYBj — Owen (@_owenobrien_) March 20, 2021

Hier zie je de groep demonstranten staan. Wat valt op? Juist. Dat ze rustig en vreedzaam zijn. De bedreigingen van de politie zijn dan ook totaal belachelijk, apert, en onacceptabel.

Ik zie geen ‘wappies’. Geen tuig. Ik zie bezorgde en boze burgers van allerlei pluimage. Hoog en laag opgeleid, arm en rijk, vrouw en man, minder en meerderjarig. Gewone mensen die zich zorgen maken. Heel ‘divers’ publiek! #Museumplein https://t.co/0sn7ndvCft — Bobby_50 (@Bobby5018) March 20, 2021

Amsterdam is een communistische coronadictatuur geworden onder leiding van die GroenLinks-radicaal Femke Halsema.

Het laatste nieuws is dat de aanwezige meute “Leef!” zingt, terwijl er al twee “waterwerpers” zijn ingezet.

Kort na de inzet van twee waterwerpers op het #Museumplein is “Leef” aangezet en danst men. pic.twitter.com/lxQsL9M3v5 — Owen (@_owenobrien_) March 20, 2021

Kijk maar naar het wangedrag van de autoriteiten:

Het wekelijkse ritueel is weer begonnen op #museumplein wordt weer schoongeveegd. Vrij en Sociaal Nederland is vóór een open museumplein Iedere dinsdag introductiezoomhttps://t.co/WwK4jICxIg@vrijensociaalnl pic.twitter.com/BrpbHnFhXz — Kees van Driel (@KxxxAms) March 20, 2021

Dit is echt volstrekt onacceptabel. Het betogingsrecht is een grondrecht én een mensenrecht. Wat hier, week op week gebeurt, kenden we tot voor kort alleen uit dictaturen. Maar nu is het wékelijks raak in Nederland, en dan met name in Amsterdam. Steeds weer gaan de politie en de ME af op een groep vreedzame demonstranten en wordt er vervolgens grof geweld gebruikt om de demonstranten van het plein waar ze staan te vegen.

Wat je ook van de visie van de demonstranten op het coronabeleid vindt, de manier waarop ze steeds weer weggemept worden bij demonstraties is volstrekt belachelijk. Een schande!

Kijk maar naar dit wangedrag:

Dit slaat echt helemaal nergens op. Die man en vrouw doen niets, maar krijgen wel een paar harde klappen. Wat voor ME’er is dat? Dat is geen normaal gedrag.

Hier moet een onderzoek naar komen. Een parlementair onderzoek inzake wie bevel heeft gegeven aan de politie en ME om dit zo te doen, en vervolgens moeten alle verantwoordelijken – de agenten incluis – vervolgd worden als ze te ver zijn gegaan en, zoals Amnesty International een week geleden ook al zei, de mensenrechten hebben geschonden (wat hier nu al overduidelijk het geval is).

Oh, en kom niet aanzetten met lulverhalen over dat de demonstratie verboden is, etc. Het demonstratierecht is een grondrecht en een mensenrecht. Je kunt demonstraties alleen met heel goede redenen verbieden. Die redenen zijn er niet voor de verboden op deze anti-coronademonstraties. De overheid misbruikt zijn macht om betogingen van dissidenten onmogelijk te maken.

Dit moet per direct veranderen. Het betogingsrecht van burgers moet gerespecteerd worden. Demonstraties horen legaal te zijn – behalve in heel specifieke uitzonderingsgevallen – en horen al helemaal niet met grof geweld uit elkaar te worden geslagen.

Dat laatste geldt trouwens zelfs voor demonstraties die verboden zijn door de autoriteiten. Ook dan worden er beperkingen gesteld aan het geweld dat de politie mag gebruiken. Wat je nu steeds weer in Amsterdam ziet is totaal belachelijk én onacceptabel.

Hé Amnesty, kijken jullie mee?