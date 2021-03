Indoctrinerend ‘kenniscentrum’ Rutgers in verband gebracht met promoten pedofilie

De strijd tegen de indoctrinatie van kinderen door een waanzinnige genderideologie is uitgebroken! ‘Kenniscentrum voor seksualiteit’ Rutgers dat, samen met de GGD, kinderen wijs probeert te maken dat ze zelf hun genderidentiteit kunnen kiezen, wordt nu in verband gebracht met het promoten van pedofilie.

In een eerder artikel werd al duidelijk dat deze bizarre drang van Rutgers en de GGD behoorlijk wat los heeft gemaakt. Deze tweet van Vlag & Wimpel doet daar nog een flinke schep bovenop en onthult het volgende:

Vandaag kwam naar buiten dat Rutgers verantwoordelijk is voor genderdiversiteitslessen op basisscholen. Het gesubsidieerde kenniscentrum voor 'seksuele gezondheid' heeft een dubieuze geschiedenis met pedofilie en het seksualiseren van kinderen. Een kort overzicht: https://t.co/gjvYIf4YwM pic.twitter.com/fwLgqRkfHH — Vlag & Wimpel (@VlagNWimpel) March 19, 2021

Legalisering van pedoseksualiteit, kritisch over het verbod van pedovereniging MARTIJN en tegenwoordig verantwoordelijk voor het walgelijke ‘kinderprogramma’ Gewoon. Bloot. Fijn, zo’n clubje met een duidelijke agenda gericht op kinderen!

Via Twitter pakt ook De Roze Leeuw het bericht op en laten zij zelf zien hoe dit ‘kenniscentrum’ ook in andere sectoren deze misselijkmakende ideologie probeert te verspreiden:

Rutgers focust zich dus niet alleen op kinderen maar ook op patiënten en de LHBTI-gemeenschap. De Roze Leeuw is ze in ieder geval overduidelijk liever kwijt dan rijk. COC Nederland en WOMEN Inc. hebben er om één of andere reden geen moeite mee.

Die genderideologie an sich is al erg genoeg, maar wanneer het ook nog eens wordt gepromoot door een instantie met deze klaarblijkelijke geschiedenis – als de beschuldiging klopt – dan hebben we het hier wel echt over kwade bedoelingen. En het is wat dat betreft ook belachelijk dat de GGD en de basisscholen met zo’n ‘kenniscentrum’ in zee willen. Totáál absurd.