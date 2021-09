Horeca woedend over absurde idee verplichte coronatoegangsbewijzen van De Jonge: ‘Beleid niet meer uit te leggen’

Coronaminister Hugo de Jonge nam “bewust” de beslissing om het idee voor coronatoegangsbewijzen nu al te opperen, maar de reacties zijn nu al zeer negatief. Robèr Willemsen, landelijk voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), is woedend. “De zoveelste wispelturige beleidskeuze van minister De Jonge”, stelt hij.

Het is nu al overduidelijk dat er zeer weinig draagvlak is voor het plan van Hugo de Jonge voor coronatoegangsbewijzen. Hij wil het voor zo’n beetje iedere sector verplicht gaan stellen, terwijl het logischer zou zijn om de coronamaatregelen juist te gaan versoepelen.

Los van dat het volkomen belachelijk is om zo’n systeem op te gaan leggen aan vrijwel de héle maatschappij, is het volkomen onpraktisch. Het zou namelijk betekenen dat iedere horecazaak van enig formaat een scansysteem paraat zou moeten hebben. Nou kan dat redelijk worden opgelost met smartphones en QR-apps, maar het levert overal vertraging op.

Ab Osterhaus laat weten dat elke maatregel die bijdraagt aan het beteugelen van verspreiding van het coronavirus wenselijk is. “Zeker als die wordt gedragen door de samenleving”, zegt de viroloog tegen De Telegraaf. Osterhaus kijkt puur vanuit het perspectief van een viroloog. Als de hele maatschappij het oké vindt dat er overal stalen balken voor de deur worden geplaatst, dan is hij content. Dat houdt namelijk de verspreiding van het coronavirus prima tegen.

Zowel Osterhaus als De Jonge houden totaal geen rekening met proportionaliteit. Dit idee van coronatoegangsbewijzen was misschien nog prima geweest als het in het eerste half jaar van 2020 werd geïntroduceerd. Op dat moment was er waarschijnlijk draagvlak voor. Zou iedereen nog in de veronderstelling zijn dat het tijdelijk ging zijn. En kon iedereen het praktisch nut ervan inzien. Nu is dat allang niet meer het geval. De Jonge heeft gewoon afgekeken bij andere landen, meent zomaar iets in te kunnen voeren en staat vervolgens met open mond te kijken hoe iedereen weer over zijn belachelijke beleid valt.