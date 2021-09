Nederland mag zich schrap zetten, De Jonge waarschuwt alvast voor mogelijke komst coronatoegangsbewijs

Het besluit is nog niet genomen, maar De Jonge wil iedereen wel alvast een waarschuwing meegeven: Nederland mag zich gaan voorbereiden op de komst van het coronatoegangsbewijs, dat voor praktisch alles gebruikt zal kunnen gaan worden.

Volgens De Jonge zit Nederland met een dilemma. “85 procent van de 18-plussers is gevaccineerd”, zegt hij. “Maar bijna 2 miljoen mensen zijn nog niet voldoende beschermd. Dat leidt tot een dilemma. Die bijna 2 miljoen mensen kunnen nog voor behoorlijk wat ziekenhuisopnames zorgen als er veel mensen tegelijkertijd corona krijgen. Dat kan leiden tot een nieuwe piek in de ziekenhuizen. Dat kunnen we de zorg niet nog een keer aandoen. De rek is eruit in de zorg. Maar de rek is er ook uit in de samenleving die af wil van alle coronamaatregelen”, zegt hij tegen het AD.

Nu De Jonge zelf steeds heeft benadrukt geen vaccinatieplicht te willen, maar tegelijkertijd ook heeft laten zien vrijwel iedere andere maatregel om 100 procent vaccinatiegraad te bereiken niet te schromen, komt hij uit op het belachelijke idee van een coronatoegangsbewijs. De anderhalve meter-regel zou van tafel kunnen, als iedereen zich maar conformeert aan het idee van coronatoegangsbewijzen.

Heel Nederland moet namelijk gebukt gaan onder zware maatregelen, omdat een kleine groep mensen niet gevaccineerd is. Een groep die overigens voldoende tijd heeft gehad om het vaccin te nemen, dus nu eigenlijk het risico op zware ziektesymptomen zélf heeft geaccepteerd. Het is volstrekt idioot om te doen alsof de rest van de maatschappij pas op de plaats moet maken, omdat een paar mensen volgens De Jonge de ‘verkeerde keuze’ hebben gemaakt.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Ziekenhuizen zouden wat dat betreft de afweging moeten maken om minder prioriteit aan coronagevallen te geven, en meer prioriteit aan uitgestelde (hoognodige) zorg. Dat is in ieder geval een betere beslissing dan het hele land aan de coronatoegangsbewijzen krijgen en de noodzaak daarvoor toe te schrijven aan een paar ongevaccineerden. Wat een kul redenering.