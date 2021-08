“Levensgrote kans…”, Van der Plas (BBB) vindt het “VWS-minister onwaardig” dat De Jonge angst zaait over coronavirus

Demissionair coronaminister Hugo de Jonge spreekt van een “levensgrote kans” om ziek te worden als je niet bent gevaccineerd. Dat is regelrecht angst zaaien en schiet volledig in het verkeerde keelgat van BBB-leider Caroline van der Plas, die de uitspraak van De Jonge “VWS-minister onwaardig” noemt.

Het is helemaal prima dat onze minister van Volksgezondheid mensen probeert aan te sporen om vrijwillig(!) een coronavaccin te nemen. Maar hij gaat finaal de mist in wanneer hij de feiten en de wetenschap overboord gooit en ons regelrechte angst aan probeert te praten. En dat is precies wat De Jonge met zijn tweet heeft gedaan, Caroline van der Plas spreekt hem erop aan en haalt de harde feiten erbij.

“Levensgrote kans…” Ik vind dit niet kunnen. En een VWS-minister onwaardig. Circa 1,9 miljoen mensen zijn positief bevonden. Dat is iets meer dan 10 procent op totaal bevolking. 97,5 procent (van die circa 10%!) had milde klachten. https://t.co/XELD3t6FCW pic.twitter.com/7TwvxmDEqj — Caroline van der Plas (@lientje1967) August 30, 2021

Het coronavirus kan iemand behoorlijk ziek maken, en zelfs levensgevaarlijk zijn, maar dan spreken we wel over een piepkleine minderheid van de bevolking. Ouderen, kwetsbaren en mensen met een bepaalde aandoening lopen voornamelijk gevaar. De overgrote meerderheid heeft nauwelijks ergens last van. Die feiten waren ook al lang en breed bekend bij de bevolking, de overheid en zelfs de rest van de wereld.

Het is dus nogal ironisch dat De Jonge in zijn tweet oproept om je “goed te laten informeren” en nepnieuws en desinformatie dient te mijden. De man begint zijn bericht zelf met regelrechte desinformatie!

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het begint inmiddels een beetje sneu te worden dat Hugo de Jonge zich in dit stadium van de coronacrisis nog meent te moeten verlagen tot angst zaaien. De meeste mensen zijn al gevaccineerd of hebben minimaal één coronavaccin gehad. En iedereen die er een had willen krijgen, heeft een kans gehad om hem te nemen. Dat is misschien nog wel het meest sneue aan zijn tactiek, dat hij voor die laatste paar procent van de bevolking zó meent te moeten overdrijven. Het is inderdaad, zoals Van der Plas al zei, een minister onwaardig.