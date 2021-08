Fleur Agema (PVV) roept coronaminister De Jonge op het matje: “Hou op met angstzaaien!”

Nog bijna dagelijks legt CDA’er en coronaminister Hugo de Jonge ons allerlei doemscenario’s voor. Dit tegen het zere been van PVV-Kamerlid Fleur Agema. De Jonge doet namelijk eerder aan angstzaaien dan dat hij het gehele plaatje laat zien. De Jonge moet volgens Agema stoppen met mensen onnodig bang maken voor de ernstige gevolgen van het coronavirus.

Als CDA-minister Hugo de Jonge niet aan het dreigen is met het verzwaren van de coronamaatregelen, dan is hij wel onnodig mensen bang aan het maken. De minister doet net lijken of ernstige vormen van longcovid veelvuldig voor komen onder jongeren, maar volgens PVV-politica Fleur Agema is dit een vorm van angstzaaien.

Er lopen ongeveer 1.500 jongeren rond met longcovid-klachten, maar als men De Jonge hoort praten over de risico’s van het virus lijkt het net alsof de helft van de jongeren dit overkomt. Gelukkig voor velen is en blijft longcovid toch echt een zeldzaam gevolg. Oók dit moet De Jonge duidelijk communiceren naar de buitenwereld toe. Terecht stelt Agema dat De Jonge nu meer aan het angstzaaien is.

Hou op met angstzaaien! Van zo’n 2 miljoen jongeren, hadden er zo’n 1.500 langer coronaklachten. De meesten daarvan waren echter binnen acht maanden weer volledig hersteld. https://t.co/wOoMHu9X88 — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) August 23, 2021

De Jonge overdrijft te veel zaken volgens Fleur Agema

Dit soort doemscenario’s worden ons al de gehele crisis voorgeschoteld. Maar vaak genoeg laat de realiteit toch echt wat anders zien. De grootste risicogroepen zijn op dit moment gelukkig allang beschermd én dat is duidelijk te zien aan de ziekenhuiscijfers.

Klachten als longcovid zijn uitermate vervelend en iedereen hoopt natuurlijk dit niet te krijgen, maar het is wél zo eerlijk als De Jonge en anderen het hele plaatje laten zien. Helaas zit het diep verankerd in de bestuurlijke aard van De Jonge, zijn hele ministerschap is hij niks anders aan het doen. Zelfs nu de vaccinatiegraad enorm hoog ligt in Nederland blijft de CDA-bestuurder dreigen met allerlei doemscenario’s. Alleen realiseert hij zich niet dat hij daardoor juist steeds ongeloofwaardiger wordt.