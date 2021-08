Filmpje! Caroline van der Plas (BBB) gaat los op “doemscenario’s” RIVM: “Met angst strooien leidt tot onrust”

Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging vindt dat het kabinet en het RIVM opzichtig en bewust met “doemscenario’s” strooien wat betreft het gevaar van nieuwe coronagolven. Dit is gevaarlijk, aldus Van der Plas, want het leidt tot grote “onrust in de samenleving.” En het is ook nog eens nergens voor nodig.

Als je naar het kabinet en onze vrienden van het RIVM luistert moeten we doodsbang zijn voor een nieuwe grote coronagolf. Tenminste, als alles vrijgegeven wordt en/of mensen zich niet nóg massaler laten vaccineren. Oh ja. Het wordt allemaal heel vreselijk.

Nou, over dat soort doemscenario’s denkt Caroline van der Plas toch echt heel anders. Want, zei ze in het coronadebat in de Tweede Kamer afgelopen week, die “voorspellingen” zijn gebaseerd op los zand. Er is geen enkele reden om ze serieus te nemen.

Goochelen met cijfers

“Er werd tijdens de technische briefing eveneens met doemscenario’s gestrooid,” aldus Van der Plas. De 2,5 miljoen niet-beschermden kunnen zorgen voor 16.000 tot 22.000 ziekenhuisopnames, en tot wel 3.400 IC-opnames. Echter, dit zijn schattingen waarvan de heer Van Dissel zelf zei, ‘het is helemaal niet te voorspellen.’ En ook de periode waarin deze aantallen in het ziekenhuis komen of op de IC is geheel niet bekend.”

Want dat is wel een belangrijk punt. Er wordt gezegd dat het kan leiden tot allemaal vreselijke aantallen zieken, maar over welke periode? “Binnen een mand? Verspreid over een jaar? Verspreid over vijf jaar? Niemand weet het nog,” aldus Van der Plas terecht over deze RIVM-doemscenario’s.

Het echte gevaar

“Ik vind het een heel gevaarlijke ontwikkeling,” ging de BBB-vrouw verder. “Met cijfers én angst strooien waarover niets te voorspellen is leidt tot veel onrust in de samenleving. Ongevaccineerden worden inmiddels al geweerd bij Klaverjasclubs, bij Bridgeclubs en bij andere verenigingen. Mensen die al tientallen jaren een kaartje leggen met elkaar vallen met ruzie uit elkaar.”

Dat is al erg genoeg, maar de onnoemelijke schade van deze angstzaaierij is nóg groter dan dat. “Ik ken mensen,” zei Van der Plas, “die een huwelijkscrisis hebben vanwege wel of niet vaccineren. [Dit komt] veelal omdat mensen bang gemaakt worden, en weggezet worden als een groot gevaar voor de volksgezondheid.”

Van der Plas breekt een lans voor ongevaccineerden

Mensen die zich weigeren te vaccineren “worden asociaal en decadent genoemd door de minister van Volksgezondheid,” aldus de BoerBurgerBeweging-bazin (4B). “Ze staan buiten de samenleving straks.”

“Dit noem ik wél vaccinatiedwang. De onmiskenbare tweedeling in de samenleving rondom dit onderwerp kan deze bewindslieden niet ontgaan zijn. Sterker nog, ik heb hier specifieke Kamervragen over gesteld,” zei Van der Plas vervolgens. Maar die vragen zijn natuurlijk onbeantwoord gebleven. Want hoewel het kabinet met de mond belijdt dat het pro-vaccinatievrijheid is, is dit in de praktijk heel anders.

Grondrechten

Tegen De Dagelijkse Standaard voegt Van der Plas daar aan toe dat de doemscenario’s van het RIVM steeds een “als-dan verhaal” zijn. “En daar worden allerlei maatregelen op los gelaten.”

“Wat ik vreemd vind,” gaat ze verder, “is dat de Tweede Kamer niet meer op de rem trekt met al die maatregelen. Er wordt wat mij betreft, te makkelijk aan grondrechten geknabbeld. Daar moeten we wel voor waken.

“Als de ene grens is opgeschoven, wat wordt dan de volgende grens? En dan zegt [D66-Kamerlid] Jan Paternotte, ‘daar is de Tweede Kamer bij. Die stemt daarover.’ Maar wat heb je daar aan als (ook zoals afgelopen woensdag met dat betalen voor testen voor toegang voor ongevaccineerden, terwijl die ook besmettelijk kunnen zijn) een meerderheid steeds akkoord gaat met aanscherping van maatregelen?”

Zo is het maar net. En daar kunnen het kabinet én het RIVM het mee doen!