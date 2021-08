Coronadictator De Jonge dreigt met maatregelen als voetbalfans zich niet héél snel gaan gedragen

Het is oppassen geblazen voor voetbalfans! Als zij zich niet héél snel aan de regels houden, dan volgen er wat coronadictator Hugo de Jonge betreft nieuwe maatregelen voor voetbalfans. Als supporters komend weekend niet netjes op hun stoel blijven zitten, ‘kan dat reden zijn om de maatregelen weer aan te scherpen’, aldus De Jonge.

Voetbalbond KNVB heeft van De Jonge een ‘duidelijke waarschuwing’ gekregen. Kennelijk houden voetbalfans zich niet aan de regels als ze in het stadion een voetbalwedstrijd bijwonen (wie had dat nou verwacht?) dus is Hugo boos.

Stadions mogen maar voor twee derde zijn gevuld en iedereen moet op z’n plek blijven zitten. Het is voor De Jonge werkelijk niet te bevatten dat voetbalfans in een stadion tijdens een wedstrijd ook daadwerkelijk wil kunnen genieten van die wedstrijd en zich niet altijd even goed aan alle maatregelen houden. Natuurlijk gaan mensen staan juichen!

De Jonge probeert zich nu natuurlijk in te dekken door voetbalfans te waarschuwen, want andere sectoren zijn hartstikke boos. Die zien bij iedere wedstrijd beelden voorbijkomen van fans die dicht tegen elkaar aanstaan en er een feestje van maken alsof corona nooit heeft bestaan. Dat is best wel zuur als je als horeca-ondernemer je hele terras hebt moeten verbouwen en dan nog nauwelijks quitte kan draaien.

Als je een beetje verstand hebt van normaal menselijk gedrag dan had je dit van mijlenver kunnen zien aankomen. Maar dit demissionaire kabinet kijkt alleen protocollen en procedures, en daar staat de factor ‘gedrag‘ niet in. Dan krijg je dit soort praktijken. En dus probeert De Jonge nu de strenge schoolmeester te spelen, terwijl hij haast doet alsof niemand dit had kunnen voorspellen.

Om die reden behandelt hij de voetbalbond en de voetbalfans ook als kleine kinderen. Hij legt het woord ‘geplaceerd’ nog één keer uit: “Als we met elkaar weer stap voor stap van dit soort dingen willen genieten, moeten we dat echt wel stap voor stap doen”, zegt De Jonge in het AD. “Daarom maken we nu eerst geplaceerde evenementen mogelijk. ‘Geplaceerd’ is een mooi woord voor op je kont zitten. Dat is dan ook echt de bedoeling.”