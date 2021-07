Persconferentie: Rutte en De Jonge wijzen vooral naar anderen, nemen maatregelen om ongevaccineerden te beschermen

Op de persconferentie van vanavond lichtten demissionair premier Rutte en faalminister De Jonge de herinvoering van hun coronamaatregelen toe. De hoofdreden die ze hiervoor gaven is ronduit belachelijk: “We grijpen nu in omdat de Deltavariant van het virus zich razendsnel verspreidt. Als we het in dit tempo laten oplopen, raakt dat straks ook mensen die nog geen weerstand hebben. Als we niks doen, loopt de zorgvraag weer op”, aldus De Jonge.

Beide kabinetsleden gaven toe dat ze (en dus ook het RIVM) het oprukken van de Delta-variant grof hebben onderschat. De besmettelijkheid van die variant, samen met het falende beleid om alles in één keer open te gooien (tegen het advies in), was al dom genoeg.

Door het ook nog eens mogelijk te maken om direct na vaccinatie een toegangsbewijs te krijgen, plus het feit dat Testen voor Toegang gebreken vertoonde, bleek dit wrijven in een toch al enorme vlek. De beide heren wijten dit echter liever aan het vermeende onvermogen van jongeren om zich aan de basisregels te blijven houden.

Maar goed, het zijn voornamelijk jongeren die besmet zijn geraakt en we zien het niet terug in de ziekenhuisopnames, dus wat is het probleem? ‘Er zijn nog ongevaccineerde mensen en die proberen we op deze manier te beschermen’, was de reden voor dit besluit. Vooral de risicogroepen hebben alle kans gehad om zich te laten vaccineren en door die kans niet te grijpen hebben ze de risico’s geaccepteerd. Daarbij is het echt belachelijk om te doen alsof het nu nog aan de overheid is om dan maar maatregelen ter bescherming van die groep in te voeren.

Volgens De Jonge is er inmiddels ook in de grote steden “een reëel risico dat mensen weer in het ziekenhuis belanden”. Waardoor impliciet wordt gezegd dat de rest van het land moet lijden onder de maatregelen die zijn bedoeld voor de mensen uit die regio’s.

De argumentatie raakt kant noch wal. Dit zou namelijk moeten betekenen dat er zó veel ongevaccineerden zijn in de risicogroepen (uit de grote steden) dat het twee weken geleden ook al te gevaarlijk was om de boel weer open te gooien. Óf het betekent dat de vaccins toch niet zo goed beschermen tegen de Deltavariant als in eerste instantie gedacht, waardoor het besluit van twee weken geleden óók roekeloos was. Het demissionaire kabinet moet eens wat meer aan zelfreflectie doen en minder de schuld bij jongeren en ongevaccineerden leggen.